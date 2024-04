Bald geht es los: Das sind die "Ex on the Beach"-Kandidaten!

In zwei Wochen geht die neue Staffel von Ex on the Beach an den Start! Am Strand von Mexiko werden sich mal wieder einige bekannte Gesichter treffen. Nach einigen Spekulationen gibt RTL nun offiziell bekannt, welche Kandidaten dabei sind. So ziehen unter anderem die Ex-Love Island-Teilnehmer Josua, Alessa (27), Jeanine (27) und Fabi (26) in die Luxusvilla. Ryan Wöhrl, Edda Pilz und Sina Elisa, nahmen an Are You The One – Reality Stars in Love teil und sind ebenso dabei. Die drei sorgten mit ihrem Liebesdreieck für viel Gesprächsstoff. Wird das auch dieses Mal wieder für Trubel sorgen?

Auch Markus Kathrein dürfte vielen bekannt sein: Er nahm im vergangenen Jahr an Die Bachelorette teil und will sein Liebesglück jetzt bei Ex on the Beach finden. Neben ihm treten Make Love, Fake Love-Boy Phillip Mandla sowie die Temptation Island-Bekanntheiten Jessi Accit und Abdu Karakuyu an. Insgesamt 28 Singles reisen nach Südamerika, um sich neu zu verlieben oder auf ihre Verflossenen zu treffen. Die bunte Mischung aus Reality-TV-Sternchen und Normalos dürfte für reichlich Drama und Gefühle sorgen!

Der erste Trailer der neuen Staffel verspricht auf jeden Fall schon einiges: Es wird geknutscht und geflirtet, was das Zeug hält! Auch Streitigkeiten scheinen nicht auszubleiben – von großem Geschrei bis zu Wutanfällen ist wohl alles dabei! Wer sich am Ende die begehrte Siegerkrone schnappen kann, wird sich ab dem 7. Mai zeigen.

RTL Alessa, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Josua Günther, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Ryan Wöhrl, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Sina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Cris, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Markus Kathrein, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Fabi, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Phillip Mandla, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Christian, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Paddy, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Eric, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Barkin, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Michael, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Uzoma, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Abdu Karakuyu, "Ex on the Beach"-Kandidat

RTL Juliette, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Jessy, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Alina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Donel Bernanda, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Nele, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Steffi, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Jeanine, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Nadja, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Aline, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Edda, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Elissia, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Sharon, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL Natali, "Ex on the Beach"-Kandidatin

