Süße Pics mit Money Boy: Ist Melody Haase frisch verliebt?

In Sachen Liebe hatte es Melody Haase (30) in der Vergangenheit nicht immer leicht. Über sechs Jahre ging die einstige DSDS-Kandidatin als Single durchs Leben – damit ist jetzt aber offenbar Schluss! Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Beauty überraschend eine süße Bildreihe. Die Schnappschüsse sprechen dabei für sich: Auf einer Aufnahme scheint sie herumzuknutschen – und ihr Kusspartner ist kein Unbekannter. Es handelt sich nämlich um Money Boy (42)! Ein Spiegel-Selfie zeigt zudem, wie der Rapper die Brünette liebevoll an der Hüfte berührt. Machen die beiden damit ihre Liebe offiziell?

In der Kommentarspalte stößt der Beitrag jedenfalls auf große Begeisterung. "Jetzt ist es raus, euch alles Gute", "Das Power-Paar, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauchte" oder "Herzlichen Glückwunsch, ich hab es schon geahnt. Ich hoffe, er behandelt dich wie 'ne Prinzessin", lauten dabei nur einige der freudigen Nachrichten. Money Boy lässt es sich dabei auch nicht nehmen, den Beitrag persönlich zu kommentieren. Mit drei verliebten Emojis unterstreicht er schwärmend die romantische Stimmung.

Vor wenigen Tagen klang das aber alles noch ganz anders: Im Interview bei "Reality Check" verriet die 30-Jährige, dass sie Single aus Überzeugung sei. "Keiner kann mich verletzen, wenn ich mich auf keinen einlasse", stellte sie fest und fügte hinzu: "Ich weiß, das ist vielleicht auch nicht der gesündeste Weg."

Instagram / therealmoneyboy Money Boy, Rapper

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar

