Erster Clip: Neue "Ex on the Beach"-Staffel geht bald los!

Bald wird sich am berühmten Strand von Mexiko wieder gestritten! Schon länger wurde gemunkelt, wann Ex on the Beach wieder losgeht. Nun ist es endlich so weit: Auf dem offiziellen Instagram-Account der Realityshow wird das Startdatum bekannt gegeben. "Am 7. Mai startet die Staffel fünf von 'Ex on the Beach' bei RTL+. Hier bekommt ihr schon jetzt die ersten Minuten der brandneuen Staffel Exklusiv zu sehen! Seid ihr bereit für diese Bombe?", lautet die Mitteilung unter dem ersten Clip der Show.

In dem Teaser können die Fans der Sendung auch schon einen ersten Blick auf die Kandidaten erhaschen, die in diesem Jahr dabei sind. Unter anderem sind die Are You The One?-Stars Ryan Wöhrl und Edda Pilz sowie die Love Island-Sternchen Alessandra Wichert (27) und Fabi (26) in dem Video zu sehen. Auch Josua Günther wagt sich an den berüchtigten "Ex on the Beach"-Strand.

Die ersten Minuten versprechen aber auch schon einiges: Die Realitystars knutschen in der Badewanne oder im Bett, was das Zeug hält! Auch Beef scheint es wieder maßlos zu geben, denn die Kandidaten schreien sich an, treten Pflanzen und gehen sich an die Gurgel.

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Teilnehmerin bei "Are You The One"

Instagram / josua_maria Josua Günther, Instagram 2021

