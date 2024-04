Beziehungsängste? Deshalb ist Melody Haase noch Single!

Melody Haase (30) hatte es in puncto Liebe zuletzt nicht besonders einfach. Das Reality-Sternchen ist bereits seit geraumer Zeit Single – jedoch scheint sie einen Mann an ihrer Seite auch keineswegs zu vermissen, wie sie nun selbst in einem aktuellen Interview ganz deutlich macht. Als die einstige DSDS-Teilnehmerin beim "Reality Check" auf ihren Dauersingle-Status zu sprechen kommt, meint sie: "Keiner kann mich verletzen, wenn ich mich auf keinen einlasse." Jedoch zeigt sie sich andererseits auch reflektiert: "Ich weiß, das ist vielleicht auch nicht der gesündeste Weg."

Doch wird sich wohl so schnell auch nichts an ihrem derzeitigen Dasein ändern, wie die 30-Jährige weiter ausplaudert. Stattdessen möchte sie sich ganz und gar auf ihre Karriere konzentrieren. "Mit der bin ich zusammen", erklärt die Beauty daraufhin lachend. Zwar scheint Melody aufgrund ihrer Vergangenheit mit Beziehungsängsten zu kämpfen, jedoch blickt sie auch positiv in die Zukunft. Vor allem eins wünsche sie sich für ihr ganz persönliches Glück: "Ich will unbedingt Kinder haben und da gehört der Partner irgendwie ein bisschen dazu." Es bleibt also abzuwarten, wann die TV-Bekanntheit sich endlich wieder ins Datingleben schmeißt und ob sie dann sogar ihren Mr. Right finden wird.

Zuletzt sorgte Melody weniger mit ihrem Liebesleben und dafür vielmehr mit ihrem Aussehen für Aufsehen. Nur in Unterwäsche bekleidet posierte die Reality Backpackers-Bekanntheit für ein hottes Spiegel-Selfie auf Instagram. Dabei fiel ihren Fans besonders ein Detail ins Auge: Ihre Figur schien deutlich erschlankt. Und siehe da: Ein weiterer Clip, in dem sie sich von der Seite filmte, bewies genau das, was viele bereits vermuteten – der Realitystar hatte in den Wochen zuvor ordentlich die Pfunde purzeln lassen.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Realitystar

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im April 2024

Könnt ihr Melodys Einstellung nachvollziehen? Nee, ich finde, dass sie das Ganze etwas zu streng sieht. Ja, ich kann sie absolut verstehen! Ergebnis anzeigen



