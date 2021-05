Wie steht Natascha Ochsenknecht (56) zur Partnersuche im TV? Seit der Trennung von ihrem Freund Oliver Schumann im April 2019 ist das Reality-Sternchen offiziell Single. Mittlerweile ist die dreifache Mutter aber wieder bereit für einen Mann an ihrer Seite. Momentan sieht sie allerdings eher beim Dating zu: Jeden Freitag führt die Moderatorin durch eine Talkrunde zur Kuppelshow M.O.M.. Doch könnte sie sich vorstellen, vielleicht auch mal selbst an einem solchen Format teilzunehmen?

Gegenüber Promiflash verriet Natascha nun: "Wenn da zwei spannende Typen stehen, die ich interessant finden würde, warum nicht?" Das Konzept von "M.O.M." sei für sie sehr spannend. "Man merkt, dass oft ältere Frauen jung im Kopf sind und jüngere Frauen oft ganz altmodische Vorstellungen und Verhaltensweisen haben. Dies überrascht auch die Männer dann immer wieder", erklärte die 56-Jährige.

Ihr persönlich sei das Alter bei der Partnersuche in der Regel egal, "solange alles passt". Trotzdem würde sie eher jemanden bevorzugen, der ungefähr in ihrem Alter sei. "So gehen wir gemeinsam in den nächsten Lebensabschnitt", fasste die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin zusammen.

"M.O.M" ab 13. Mai 2021 immer donnerstags bei Joyn PLUS+; der Insta-Live-Talk zur Show mit Natascha Ochsenknecht am 14. Mai 2021 um 19:00 Uhr auf dem Instagram-Kanal @mom.joyn.

