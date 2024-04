Natascha Ochsenknecht besuchte Enkelin nur unter Aufsicht!

In der letzten Folge der dritten Staffel Diese Ochsenknechts treffen Natascha Ochsenknecht (59) und die Influencerin Yeliz Koc (30) wieder aufeinander. Natascha besucht ihre Enkelin Snow (2) in Hannover und sie verbringen den Tag miteinander. Yeliz erzählt, dass zu Beginn der Kontaktaufnahme ihre Mutter immer mit dabei gewesen sei, weil sie sich dann auch "einfach wohler" gefühlt habe. "Nach dem Streit in der Öffentlichkeit wusste ich nicht, was passiert, wenn Natascha kommt", gesteht die 30-Jährige. Inzwischen fühle sie sich jedoch auch ohne die Unterstützung ihrer Mutter in Nataschas Gegenwart wohl, da viele Sachen, die unausgesprochen gewesen waren, inzwischen geklärt werden konnten. "Ich freue mich, wenn du da bist und ich finde es wirklich normal", beteuert Yeliz gegenüber Natascha und fügt hinzu: "Wir haben uns immer gut verstanden, bis es eskaliert ist".

Auch Nataschas Tochter Cheyenne (23) äußert sich zu der Situation. "Ich muss sagen, dass das, was Yeliz mit Snow und Jimi durchmacht, mir extrem leid für sie tut". Die 23-Jährige könne sich vorstellen, wie anstrengend es sei, wenn man sich alleine um ein Kind kümmern müsse. Außerdem mache sie sich Sorgen um ihre Nichte: "Sie muss nur den Namen googeln und überleg mal, was die alles findet, was er alles Schlechtes für sie getan hat, überleg mal, wie traurig das ist, wenn sie das alles liest", findet die Influencerin.

Zuletzt sorgte Snows Vater Jimi Blue (32) mit der Aussage, er sei lediglich der unfreiwillige Erzeuger seiner Tochter für Furore. Dadurch, dass Yeliz an die Öffentlichkeit ging, habe die Familie unter anderem "Morddrohungen" erhalten und ein Konflikt entstand zwischen den Ochsenknechts und der Influencerin. "Ich finde die Situation peinlich, weil es nicht dem entspricht wie wir Leben als Familie", äußert sich Natascha in der aktuellen Folge dazu.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Snow Elanie Koc

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht mit ihrer Enkeltochter Snow Elanie Koc

