Natascha Ochsenknecht belastet Kontaktabbruch mit Jimi sehr!

Im Hause Ochsenknecht hängt schon seit geraumer Zeit der Haussegen schief. Grund dafür scheint vor allem Sohn Jimi Blue (32) zu sein – denn dieser hatte nicht nur für Furore gesorgt, sondern sich zuletzt auch immer mehr von seiner Familie entfernt. Das aktuell angespannte Verhältnis soll vor allem Mutter Natascha (59) ordentlich zusetzen. "Du gibst deinen Kindern das Beste auf den Weg, es läuft alles super und auf einmal kommt der Tag, wo du denkst: Was geht ab?", erklärt sie im "Hoppe Hoppe Scheitern"-Podcast und fügt hinzu: "Du vergießt Tränen und bist traurig und es geht dir scheiße."

Zwar sei das gesamte Thema noch immer ein wunder Punkt für die dreifache Mutter, jedoch habe sie langsam mit dem aktuellen Stand der Dinge abgeschlossen. "Irgendwann musst du sagen: Entweder werde ich krank durch so einen Mist oder ich schiebe das vor mir weg – weil das liegt nicht an mir. Ich betrachte das als eine andere Person." Obwohl die Situation zwischen Mutter und Sohn derzeit alles andere als gut zu sein scheint, will Natascha ihren Jimi nicht aufgeben. Ganz im Gegenteil sogar: Die TV-Bekanntheit ist der vollen Überzeugung, dass sie beide irgendwann wieder zueinanderfinden werden. "Irgendwann wird der Tag kommen, an dem sich dann vielleicht wieder ein Schalter umlegt, und dann ist er wieder der Alte. [...] Ich glaube an das Gute und der Tag wird kommen, da steht Jimi wieder da", betont sie.

Zuletzt wurde der Sohn der 59-Jährigen auch in einer Folge von Diese Ochsenknechts thematisiert. Als Natascha ihre Enkelin Snow Elaine und deren Mama Yeliz Koc (30) besuchte, kamen die beiden Frauen auch auf den "Die Wilde Kerle"-Star und sein nicht existentes Verhältnis zu seiner eigenen Tochter zu sprechen. Nach der Szene erschien dann zusätzlich ein Text auf den TV-Bildschirmen: "Auch drei Monate nach der Aufzeichnung von Nataschas Besuch bei Yeliz und Snow hat unsere Redaktion Grund zur Annahme, dass Jimi seine Rolle als Vater von Snow weiterhin ablehnt."

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht, 2013

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

