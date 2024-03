Von Sohn Jimi? Natascha Ochsenknechts Konto wurde geplündert

Natascha Ochsenknecht (59) staunt nicht schlecht, als sie ihre Finanzen checkt. Auf ihrem Konto fehlen nämlich mehrere Tausend Euro! Das ist in einer aktuellen Folge von Diese Ochsenknechts zu sehen. Seit November 2022 seien vermehrt Summen im Hunderterbereich abgehoben worden. "Jeden Monat mindestens 200, 300, 400 Euro. Immer an Tankstellen in ganz Deutschland", stellt die Ex von Uwe Ochsenknecht (68) überraschend fest und merkt fassungslos an: "Das Erste, was du denkst, ist: ’Welches Arschloch knackt gerade mein PayPal?'"

Hinter den Abbuchungen steckt allem Anschein nach aber kein Hacker, der das Passwort der 59-Jährigen besitzt, sondern eine Person, die Natascha besonders bekannt ist: Ihr eigener Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (32)! Nachdem sein älterer Bruder Wilson (34) die Vermutung äußert, dass Jimi die Moneten der Schauspielerin geklaut haben könnte, konfrontiert Natascha den Pop-Rapper, mit dem sie eigentlich zerstritten ist. "Es kam raus, dass es tatsächlich Jimi war. Er hat sich mehrmals entschuldigt. Er hat mir Screenshots geschickt, um zu zeigen, dass bei der Abbuchung automatisch meine Adresse kam – und das habe er nicht gesehen." Um keinen zusätzlichen Streit zu provozieren, verbucht die Blondine den Vorfall als Missverständnis und gesteht sich ein: "Wenn man das glauben will, will man sich damit ja nur selbst beruhigen. Und als Mutter will ich das erst recht glauben."

Das Verhältnis zwischen dem "Die Wilden Kerle"-Star und Natascha ist bereits seit geraumer Zeit ziemlich zerrüttet. Seit seiner Beziehung zu Laura Marie Geissler (25) liegt Jimi mit seiner Familie im Clinch und hat kaum Kontakt zu ihr. Nur mit seinem älteren Bruder scheint er nicht auf Kriegsfuß zu stehen. "Ich habe mit Jimi Kontakt. Also wir sind gut miteinander und quatschen auch alle paar Tage und deswegen ist bei mir alles in Ordnung", plauderte der 34-Jährige in einem RTL-Interview aus. Anders sieht es hingegen bei seiner jüngeren Schwester Cheyenne (23) aus: Sie ist der Meinung, dass sich ihr Bruder negativ verändert habe und schoss sogar öffentlich vermehrt gegen den Musiker.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht mit ihren Söhnen Jimi Blue und Wilson Gonzalez, 2009

Anzeige Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/nataschaochsenknecht/ Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass es ein Versehen war, dass Jimi Geld von Nataschas Konto abgehoben hat? Ja! Ich denke nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat. Nein! Ich glaube, dass es kein Versehen war. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de