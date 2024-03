Yeliz Koc sicher: Jimi Blues Verlobte schuld an Familienzoff

In einem Interview mit Bunte verrät die Influencerin Yeliz Koc (30), dass sie Jimi Blues (32) Verlobter Laura-Marie Geissler (25) die Schuld am Familienzoff gebe. "Ich weiß nicht, welche Gehirnwäsche sie ihm verpasst hat oder was sie gegen ihn in der Hand hat, aber normal ist das für mich nicht", erzählt die 30-Jährige und fügt hinzu: "Am Ende ist natürlich er der Schuldige, weil er seine Entscheidungen in seinem Alter selber trifft". Sie betont, dass kein Partner "über [dem] eigenen Kind" stehen sollte. Sie habe bis jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt, persönlich mit der neuen Partnerin ihres Ex-Freundes zu sprechen, da die Rennfahrerin und Jimi immer versucht hätten, Yeliz aus dem Weg zu gehen.

In der 8. Folge der dritten Staffel von Diese Ochsenknechts treffen Natascha (59) und Yeliz aufeinander. Die 59-Jährige erklärt, dass sie für Yeliz' Tochter Snow (2) genauso da sein wolle wie für ihre anderen beiden Enkel. Inzwischen haben die beiden Realitystars ein vertrauteres Verhältnis miteinander. "Ich finde es einfach schön, dass man mich versteht", verrät Yeliz gegenüber Bunte. Es sei schwierig, die Familie zusammenzubringen und sich häufiger zu sehen, da alle "einfach an anderen Orten leben" würden. Dennoch freue sie sich, die Gewissheit zu haben, "dass es jederzeit möglich wäre", sich zu sehen. Yeliz könne sich außerdem vorstellen, in der 4. Staffel von "Diese Ochsenknechts" mitzuwirken.

Zuletzt sorgte der Schauspieler für viele Negativschlagzeilen, als er sich als "unfreiwilligen Erzeuger" seiner Tochter Snow bezeichnete: "Wenn man freiwillig ein Kind in die Welt setzt, dann soll man sich auch drum kümmern. Ich wollte es aber nicht", sagt der 32-Jährige in einem YouTube-Video und ergänzt: "Ihr müsst dafür kein Verständnis haben, aber ich möchte, dass ihr das respektiert." Mittlerweile hat der Influencer das Video gelöscht, doch die Worte hallten so sehr nach, dass er inzwischen zurückgerudert ist: "Ich entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl". Er verkündet, er werde sich in Zukunft nicht mehr zu dem Thema äußern, sondern nur noch über sich selbst sprechen.

Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht im Februar 2024

Yeliz Koc, Influencerin

