Natascha Ochsenknechts Bruder Ingo Robin muss ins Gefängnis!

Neuer Trubel im Hause Ochsenknecht. Ingo Robin Wierichs, der Bruder von Natascha Ochsenknecht (59) muss ins Gefängnis. Der Bild-Zeitung liegt ein Urteil des Amtsgerichts München vor – in einigen Wochen könnte der Fotograf für ein Jahr ohne Bewährung ins Gefängnis wandern. Das Urteil soll bereits rechtskräftig sein, berichtet das Blatt weiter. Doch was ist vorgefallen, dass Ingo Robin bald hinter Gitter muss?

Ingo soll eine Ex-Partnerin während eines Skiurlaubs im Jahr 2022 bedrängt und bedroht haben, nachdem diese den gemeinsamen Sex abgelehnt hatte. Daraufhin soll der Ochsenknecht-Bruder seine Freundin in einer Hütte eingesperrt haben und mit einem Messer bedroht haben. Sie zeigte Ingo an – ein gefordertes Kontaktverbot soll dieser ignoriert haben. Nachdem Ingo erst Berufung eingelegt hatte, stehen jetzt scheinbar Konsequenzen an. Das Urteil ist als rechtskräftig bestimmt worden, weiß die Zeitung.

Natascha und Ingo Robin wuchsen gemeinsam in Liedingen auf. Während seine Schwester eine Karriere als Model und an der Seite von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (68) wählte, stand der 57-Jährige eher hinter der Kamera – als Fotograf. Gemeinsam besuchten die zwei immer mal wieder rote Teppiche.

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht, 2013

