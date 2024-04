Schiefes Gesicht? Natascha Ochsenknecht hat Nervenentzündung

Natascha Ochsenknecht (59) hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Seit einiger Zeit setzte ihr eine hartnäckige Erkältung zu, die schließlich in einer Lungenentzündung resultierte. Doch dann fiel der Diese Ochsenknechts-Bekanntheit plötzlich auf, dass etwas mit ihrem Gesicht nicht stimmt! Auf Instagram stellt sie nun klar, was bei ihr los ist. "Ich habe eine Nervenentzündung, die bei mir noch glimpflich ausgegangen ist. Das Ganze kann sich jetzt noch längere Zeit ziehen", erklärt das ehemalige Model und fügt hinzu: "Und ja, ich bin schief. Wenn ich den Mund zumache, sieht man es nicht direkt, aber wenn man darauf achtet, das Auge und mein Gesicht sind schief."

Zur Abklärung der Symptome ging das Familienoberhaupt der Ochsenknechts sogar in Graz ins Krankenhaus. Das dort vorgenommene MRT blieb jedoch ohne Befund. Auf die Idee mit der Nervenentzündung kamen schließlich Ärzte einer Klinik in Berlin. Immerhin: Schmerzen habe sie keine. "Ich werde meine Erkältung, die ich immer noch habe, auskurieren und werde noch zum HNO-Arzt gehen", berichtet Natascha. Auch einige logopädische Übungen sollen Abhilfe schaffen. Sie nimmt es locker: Es sei einfach Glück im Unglück, dass die Veränderung nicht so augenscheinlich ist, findet Natascha.

Dass sie die Ruhe bewahren und aus einer gesundheitlichen Schwierigkeit etwas Positives ziehen kann, hat sie schon einmal bewiesen. Zusammen mit einem Kosmetikunternehmen bringt Natascha ihre eigene Produktlinie auf den Markt. Ihre Inspiration zog sie aus einer bestimmten Erfahrung. "Nach meiner Coronaerkrankung konnte ich fast über drei Jahre nichts riechen und schmecken. Der erste Duft, den ich wieder wahrnahm, war Rose, und das habe ich natürlich alles in dieses Produkt gepackt, weil das für mich ganz, ganz wichtig war", verriet die stolze Großmutter jüngst im Gespräch mit Promiflash.

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

ActionPress Natascha Ochsenknecht im März 2024

