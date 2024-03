"Langweilig": Natascha Ochsenknecht stänkert gegen "The 50"

Derzeit kämpfen die The 50-Kandidaten um den Jackpot von 50.000 Euro. Das Preisgeld geht an einen Follower des Gewinners. Mit von der Partie sind altbekannte Stars und Sternchen aus der Reality-TV-Branche. Natascha Ochsenknecht (59), die selbst schon für diverse Realityshows wie Promi Big Brother oder Dschungelcamp vor der Kamera stand, stänkert nun aber gegen die neue Gameshow. "Das sind für mich Kinderspiele. Außerdem sieht man in sämtlichen Formaten nur noch die gleichen Nasen", poltert sie in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Alle kennen sich aus, wissen, wann sie was zu tun haben, um Sendezeit zu bekommen und gut dazustehen… Das ist doch ätzend." Für das ehemalige Model steht fest: Die TV-Show ist "langweilig".

Erst kürzlich ging eine neue Staffel von Nataschas eigener Realityshow Diese Ochsenknechts an den Start. Dort schießt sie auch immer wieder gegen ihren jüngsten Sohn Jimi Blue (32) und dessen neue Freundin Laura Marie (25): Da sich der "Die Wilden Kerle"-Star "nicht in Reality-Formaten" sehe, ist er nicht Teil der Staffel. Doch die Ex von Uwe Ochsenknecht (68) wittert andere Gründe für sein Ausscheiden: "Der hat sich aufgeregt, dass wir uns halt am Anfang einen Kopf gemacht haben, dass das so schnell geht mit Laura. Die Beziehung. Und das ist auch so." Die 59-Jährige prophezeite ihrem Sohn eine düstere Zukunft: "Der wird noch mal richtig auf die Schnauze fallen. Das ist mein Gefühl."

Jimi Blue scheint der Streit mit seiner Familie sehr zuzusetzen. In einem YouTube-Video geht er auf die Frage seiner Schwester Cheyenne (23) ein, die bei "Diese Ochsenknechts" fragte, wie er nachts noch ruhig schlafen könne. "Ich kann euch sagen, wie ich in der letzten Zeit, die letzten zwei, drei Jahre geschlafen habe: Extrem scheiße! Ich habe seit ein, zwei Jahren richtig, richtig Haarausfall bekommen durch den ganzen Stress", gestand der 32-Jährige.

Wehnert, Matthias Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger, mit seiner Mutter Natscha

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht, 2017

