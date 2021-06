Wunderbare Nachrichten von DeLeesa St. Agathe! Für die Reality-TV-Bekanntheit könnte es momentan nicht besser laufen, denn sie gewann rund 80.000 Euro in der zweiten Staffel der Netflix-Show "The Circle USA", indem sie sich für ihren Ehemann Trevor ausgegeben hatte. Doch nicht nur in dem TV-Beliebtheitswettbewerb sollte sie Glück haben – sondern auch in ihrem Privatleben: Im Januar verkündete sie nämlich, dass Nachwuchs im Anmarsch ist. Wie nun bekannt wurde, ist DeLeesa jetzt wieder Mama geworden!

Für sie ist es nicht das erste Kind: Anfang 2019 durfte DeLeesa bereits Töchterchen Toni Abella auf der Welt begrüßen, die sich nun über eine kleine Schwester freuen darf. Mit einem süßen Pic bestätigte DeLeesa nämlich auf Instagram, dass die kleine Tori Sky zukünftig das Leben der kleinen Familie aufmischen wird! "Wir brauchten dich mehr, als du jemals wissen wirst", schreibt die überglückliche Mama zu dem Schnappschuss, auf dem das Neugeborene in ein Tuch eingewickelt und schlafend zu sehen ist.

Unter dem Beitrag haben bereits etliche Fans gratuliert – darunter auch einige ihrer "The Circle USA"-Kollegen! So schreibt beispielsweise Terilisha: "Willkommen, Baby! Zu sehen, wie du dich darauf vorbereitet hast, auf diese Welt zu kommen, war das Wunderschönste, was ich jemals gesehen habe." Bryant schwärmt: "Ich liebe dich jetzt schon! Und werde immer hinter dir stehen." Lee Swift ergänzt: "Oh mein Gott! So wunderschön."

Instagram / leesaunique DeLeesa St. Agathes Tochter Tori Sky

Instagram / leesaunique Toni Abella mit ihrer Mama DeLeesa St. Agathe

Instagram / leesaunique Trevor St. Agathe und seine Frau DeLeesa St. Agathe, Reality-TV-Star

