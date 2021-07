Ennesto Monté (46) ist sich offenbar ziemlich sicher, schnell wieder vergeben zu sein! In den vergangenen Tagen sorgte der Reality-TV-Star für zahlreiche Schlagzeilen: Nachdem erst alles nach einem Happy End aussah, verkündete der Schlagersänger am Donnerstag, dass er und seine On-Off-Partnerin Daniela Büchner (43) ab sofort wieder getrennte Wege gehen. Auf dem Single-Markt sieht sich Ennesto allerdings nicht lange – er ist überzeugt, nicht lange solo zu sein!

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan wissen, ob Ennesto nach dem Hin und Her mit Danni denn mittlerweile schon wieder bereit für eine neue Partnerschaft sei – darauf antwortete der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat prompt: "Männer wie ich bleiben nie lange allein!" Die Lust, mit einer neuen Frau an seiner Seite durchzubrennen, sei bei Ennesto jedenfalls da: "Natürlich. Immer wieder gerne."

Von Liebeskummer fehlt bei dem gebürtigen Serben aktuell also jede Spur. "Ich vertraue gerne und lasse mich auf Menschen ein, habe aber kein Problem damit, schnell zu verschwinden", erklärte der "Arsch wie Kardash"-Interpret seinen Followern. In dieser Hinsicht bezeichnet sich Ennesto selbst als "total unkompliziert".

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté, Reality-TV-Star

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté im Oktober 2018

