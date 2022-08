Hier streiten Ennesto Monté und Domenico De Cicco heftig!

Heftige Auseinandersetzung zwischen Ennesto Monté (47) und Domenico De Cicco (39). Mit seiner Teilnahme an Das große Promi-Büßen wollte Ennesto sich von seinem Macho-Image trennen und für seine Negativschlagzeilen aus der Vergangenheit geradestehen. Doch nun sorgt der Musiker erneut für Aufsehen: Wie eine Promiflash-Leserin beobachtete, kam es an einem Busbahnhof in Frankfurt zwischen Ennesto und Domenico zu einem heftigen Streit.

Was anfangs nur nach einer überhitzten Diskussion aussah, endete in einem Handgemenge. Ennesto und Domenico fingen an, sich gegenseitig so stark zu schubsen, sodass sogar ein Passant sowie die Bahnhof-Security dazwischengehen musste. Eine Promiflash-Leserin beobachtete das Szenario. Angeblich soll es bei dem Streit um ein Auto gegangen sein. Bevor die Situation eskalierte, soll der 47-Jährige den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten als Lügner bezeichnet haben.

Nur wenige Minuten zuvor sollen Domenico und der Reality-TV-Star sich noch normal unterhalten haben. Der einstige Datingshow-Teilnehmer sei anschließend davongegangen. Kurz darauf kehrte er jedoch wieder zurück – der 39-Jährige soll mit seinem Wagen recht schnell auf den Busbahnhof und Ennesto zugefahren sein, bevor es zu dem Streit kam.

Domenico De Cicco und Ennesto Monté

Ennesto Monté, Reality-TV-Star

Domenico De Cicco im Juni 2021

