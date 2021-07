Ennesto Monté (46) hat sein Verhalten reflektiert und zieht Konsequenzen. Bei dem Reality-TV-Star ist gerade wieder mächtig was los. Nachdem er der Liebe zu seiner On-off-Freundin Danni Büchner (43) eine weitere Chance gegeben hatte, wirbelte er mit Aussagen im Netz Staub auf. Er lieferte sich mit seiner Ex Vanja Rasova einen Schlagabtausch und erklärte im selben Atemzug, nichts mehr mit Danni zu tun haben zu wollen. Jetzt meldet er sich erneut zu Wort – und lenkt wieder ein.

"Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Post irgendjemanden verletzt habe, aber ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen. Zu viele Psychos gibt es in der Branche, die sich von Dritten einreden lassen, groß in der Branche rauskommen zu können, Hauptsache, man macht andere schlecht", schreibt Ennesto in seiner Instagram-Story. Seine Kinder hätten das am eigenen Leibe erfahren müssen und in diese Situation wolle er nicht noch einmal kommen. "Ich werde mich jetzt zurückziehen", kündigt er an.

Vanja hatte im Vorfeld ganz schön gegen ihren Verflossenen ausgeteilt. Nicht nur empfand sie das Liebes-Comeback mit Danni als "lächerlich", sondern behauptete zudem: "Er meldete sich immer bei mir und wollte, dass ich ihm freizügige Bilder von mir schicke."

Anzeige

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté, Februar 2021

Anzeige

Instagram / vanjarasova Vanja Rasova, TV-Bekanntheit

Anzeige

TVNOW / 99pro media Ennesto Monté und Danni Büchner bei "Goodbye Deutschland"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de