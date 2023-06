"Nicht beste Entscheidung": Danni Büchner über Ex Ennesto

Diese Beziehung bereut Daniela Büchner (45) heute. Im November 2020 wurde bekannt, dass die Witwe von Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) und der langjährige Familienfreund Ennesto Monté (48) ein Liebespaar sind. Doch das Glück war nicht von langer Dauer: Denn bereits im März 2021 gab der Sänger die Trennung bekannt. Nach einem Liebes-Comeback folgte im Juli 2021 dann das endgültige Beziehungs-Aus. Jetzt plauderte Danni über die Romanze.

Im RTL-Interview musste die Goodbye Deutschland-Bekanntheit Rede und Antwort stehen. Dabei erklärte sie auch, wieso sie ihren Ex Ennesto zuvor als Fehltritt bezeichnet hatte. "Es war jetzt wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung meines Lebens", gab Danni offen zu. Dennoch stellte die 45-Jährige auch klar: "Also ein Fehltritt ist immer so eine Sache. Man kann Dinge eben nicht rückgängig machen, aber man kann sie weglächeln."

Kurz nach ihrer Trennung hatten sich die einstigen Turteltäubchen in eine regelrechte Schlammschlacht begeben. Auf Instagram ließ Ennesto damals seinem Ärger Luft: "Also ganz ehrlich, die ständigen Sticheleien, warum muss man das machen? [...] Du bist so lächerlich, Frau Büchner." Außerdem holte er zu einem weiteren Gegenschlag aus: "Erzähl lieber, wie du wiederholt hast: 'Ennesto, ich flehe dich an, gib uns noch eine Chance.'"

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und Ennesto Monté

Instagram / ennesto.official Daniela Büchner und Ennesto Monté

