Nach Domenicos Streit-Statement: Ennesto Monté feuert zurück

Der Schlagabtausch geht weiter! Ennesto Monté (47) und Domenico De Cicco (39) kämpften bei Das große SAT.1 Promiboxen gegeneinander. Doch nun kam es außerhalb des Rings zu einer Rangelei zwischen den beiden: Wegen eines Missverständnisses stritten sie sich – die Situation eskalierte. Dazu äußerte sich schon der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat und behauptete, dass der Musiker ihn beleidigt und angegriffen haben soll. Nun äußerte sich Ennesto und gab seine Sicht der Dinge bekannt.

In seiner Instagram-Story machte der Schlagersänger seinen Standpunkt klar. "Manche Menschen nehmen es mit der Wahrheit überhaupt nicht ernst", kommentierte Ennesto das Statement des Realitystars und deutete damit an, dass der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer gelogen haben soll. "Ich begegne jedem Menschen mit Respekt, am Ende hängt es von diesem persönlich ab, ob ich weiter Respekt haben kann", erklärte der 47-Jährige. Wie genau es zum Streit kam oder wie dieser Ennestos Meinung nach ablief, erläuterte er allerdings nicht.

Laut Domenico soll der Sänger mit seinen Aussagen einen Schlag unter der Gürtellinie gelandet und ihn geschubst haben. Das habe er einfach nicht auf sich sitzen lassen können, obwohl er eigentlich kein Freund von Auseinandersetzungen sei. "Er hat zwar beim Boxen gewonnen, aber er denkt wirklich, dass er nach diesem Sieg über mich bestimmen kann", erklärte der 39-Jährige.

Domenico De Cicco und Ennesto Monté streiten

Ennesto Monté, Reality-TV-Star

Domenico De Cicco, ehemaliger Dschungelcamper

