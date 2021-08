Gibt es etwa schon Ärger im Paradies? Ex-Temptation Island V.I.P.-Verführerin Finnja Bünhove scheint bei Are You The One – Reality Stars in Love großes Interesse an dem Kandidaten Eugen Lopez zu entwickeln. Bislang lief zwischen den beiden eigentlich auch alles größtenteils harmonisch – insbesondere beim gemeinsamen Date knisterte es gewaltig. Doch das schlug nun schneller um als gedacht: Zwischen Finnja und Eugen gab es jetzt die erste Auseinandersetzung!

Weil Eugen sich Finnjas Ansicht nach wohl ohne Kameras anders verhält, konfrontierte sie ihn mit ihrer Annahme, er ziehe nur eine Show ab. "Du lässt Nähe zu, würdest mich aber niemals anfassen. Dann stehen wir auf dieser Straße, wo wir warten, um auf das Date zu gehen, und du haust mir auf den Arsch", klagte die Brünette den Profiboxer an. Diese Anschuldigungen ließ dieser aber nicht auf sich sitzen: "Okay, dann lerne einen anderen kennen, fertig. Ich lasse mir so was nicht mehr sagen. Ich werde dich absolut nicht mehr anfassen." Der Beauty wurde wohl alles zu viel: Sie konnte ihre Tränen daraufhin nicht mehr zurückhalten.

Eugen konnte das Misstrauen der TV-Bekanntheit dennoch nicht verstehen – schließlich war zuvor zwischen den beiden noch alles rund gelaufen. "Du hast selber gesagt, wir sind hier das harmonischste Pärchen und dies und das. Und im nächsten Augenblick sagst du: 'Ich habe Angst, dass der das für Show macht'", meinte der irritierte Sportler.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNOW.de

Finnja Bünhove

Finnja Bünhove, Reality-TV-Star

Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer 2021

