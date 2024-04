Mike Cees' Kampf gecancelt: Eugen Lopez erklärt die Gründe

Mike Cees wird nicht mehr bei dem großen Event Fame Fighting Challenger antreten! Auf dem Instagram-Account des Events erklärt der Veranstalter Eugen Lopez, dass er in den vergangenen Tagen mehrere Videos zugeschickt bekommen hat, in denen Mike behauptet, an Depressionen zu leiden. "Wenn du gesundheitlich eingeschränkt bist, kannst du bei uns nicht kämpfen – das ist einfach ein Fakt", erklärt Eugen. Hinzu kommt, dass aktuell eine von Mikes Ex Michelle Monballijn gestellte Strafanzeige gegen den Prominent getrennt-Teilnehmer läuft. "Wir wissen aber auch, dass Mike eine Gegenanzeige gestellt hat. [...] Jetzt ist raus, dass es wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, dass es vor dem Kampf geklärt wird. [...] Und somit ist das Ding durch", stellt Eugen zudem klar.

Für Mikes geplanten Kontrahenten Tim Kühnel tue es ihm dennoch leid. Dass der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat nie in den Fame-Fighting-Ring steigen wird, sei aber nicht ausgeschlossen, wie der beste Freund von Mike Heiter (31) ebenfalls betont. "Wenn alles ins Positive ausgeht und Mike uns ein ärztliches Attest holt, dass er gesund ist [...] und ihr den Kampf [...] immer noch sehen wollt, können wir noch mal darüber reden. [...] Aber so wird das nichts", erklärt Eugen.

Vor wenigen Tagen klang der Realitystar aber noch ganz anders: Nachdem Eugen für Mikes Fame-Fighting-Teilnahme eine Menge Kritik einstecken musste, rechtfertigte er sich auf seinem Social-Media-Profil. "Klar haben wir vom Team das auch mitbekommen, dass seine Ex-Freundin ihn angezeigt hat", erklärte er und fügte dem hinzu: "Das sind erst mal nur Anschuldigungen und in Deutschland gilt, wenn ich mich nicht irre, die Unschuldsvermutung." So war er der Meinung, dass die Fans über den Tellerrand hinausblicken müssten: "Überlegt mal: Der war bei Temptation Island und hat nur Scheiße gelabert, der war im Sommerhaus und hat nur Scheiße gelabert, jetzt bei 'Prominent getrennt' labert er nur Scheiße. Alle hassen ihn, der triggert jeden. Und jetzt droht er angeblich noch seiner Ex-Freundin mit Gewalt. Jetzt soll der doch mal zeigen, wie stark der wirklich ist!"

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn

Anzeige Anzeige

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon? Ich finde es gut so! Na ja, Eugens schneller Meinungsänderung kommt mir schon komisch vor. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de