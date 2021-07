Finnja Bünhove bricht zusammen! Die Beauty stürmte vor Kurzem erst die Ex on the Beach-Villa, in der Singles auf ihre Verflossenen treffen. Sie scheint sich schnell eingelebt zu haben, denn die Brünette flirtete, was das Zeug hält – blieb aber im Endeffekt an dem Womanizer Diogo Almeida kleben. Doch nur kurz nach ihrem Kuss endete ihre Lovestory bereits, weil Diogo eine folgenschwere Entscheidung treffen musste: Soll sein Ex-Flirt Celina oder seine neue Flamme Finnja in der Villa bleiben? Er beschließt, Letztere rauszuschmeißen – und damit kam sie so gar nicht klar!

Da Diogo und Celina eine Vorgeschichte haben und sich etwas länger kennen, entschied der Tätowierer, dass Finnja die Koffer packen muss. Und das, obwohl er eigentlich großes Interesse an ihr hat, erklärte er in der Sendung. "Warum lässt du mich nicht drin, wenn du mich weiter kennenlernen willst?", konfrontierte Finnja den Muskelmann daraufhin – und brach in Tränen aus. Diogos Versuch, sie zu trösten, scheiterte kläglich. Die TV-Bekanntheit fiel zu Boden und bekam einen Heulkrampf. Viel zu dramatisch – finden die anderen Kandidaten.

"In meinen Augen ist das etwas übertrieben", kritisierte die gerettete Celina Finnjas emotionalen Ausbruch. Denn dafür habe sie Diogo nicht lang genug gekannt. Und auch der französische Hottie Tommy scheint ihr Benehmen nicht ganz nachvollziehen zu können. "Ich finde, die Reaktion war ein bisschen zu extrem."

