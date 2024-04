Boxkampf-Event Fame Fighting geht in die nächste Runde!

Die Promis können ihre Streitereien wieder im Ring austragen! Das Box-Event Fame Fighting geht in die nächste Runde. Das bestätigen Bild und der Veranstalter Eugen Lopez nun offiziell auf Instagram. "16 Reality-TV-Stars treten gegeneinander an beim Fame Fighting Challenger Turnier. Die Gewinner aus den Kämpfen haben die Chance, sich direkt fürs Fame Fighting Nummer zwei im November zu qualifizieren", heißt es in dem Post. Damit ist klar, dass das Event tatsächlich wiederholt wird. Die ersten Kandidaten sollen bereits morgen bekannt gegeben werden.

Vor wenigen Tagen hatte Eugen sogar angekündigt, Stefan Raab (57) für seine Veranstaltung gewinnen zu wollen. Der Entertainer hatte schließlich angekündigt, nach fast zehn Jahren einen Schritt zurück in die Öffentlichkeit zu gehen und noch mal gegen Regina Halmich (47) zu kämpfen. "Wenn dieser Kampf stattfindet, würde ich den natürlich gerne bei uns stattfinden lassen. Das ist ein offizielles Angebot an Stefan Raab und Regina Halmich. Wir würden den Kampf bei Fame Fighting, wenn es denn ernst ist, realisieren können", plauderte Eugen gegenüber Promiflash aus. Doch daraus wurde offenbar nichts. Stefan und Reginas Kampf findet am 14. September in Düsseldorf statt – die Karten dafür sind bereits restlos ausverkauft.

Im vergangenen Jahr ging es bei Fame Fighting ordentlich zur Sache. Die Das Sommerhaus der Stars-Streithähne Can Kaplan und Luigi Birofio (24) lieferten sich schon vorher einen öffentlichen Schlagabtausch. Im Ring hatte der Verlobte von Walentina Doronina (23) dann aber ganz klar die Nase vorn. Auch bei Aleksandar Petrovic (33) und Diogo Sangre (29) flogen die Fetzen. Der einstige Love Island-Kandidat warf dem TV-Casanova vor, während des Duells unter Drogen gestanden zu haben.

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Realitystar

