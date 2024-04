Boxkampf? Stefan Raab bekommt Angebot für Fame Fighting!

Wird Stefan Raab (57) tatsächlich in den Boxring steigen? Eugen Lopez will es jedenfalls möglich machen! Der Komiker verkündete kürzlich, dass er gegen Regina Halmich (47) kämpfen wolle – ob es sich dabei um einen Aprilscherz handelt, ist nicht klar. Fame-Fighting-Veranstalter Eugen macht den beiden aber jetzt ein verlockendes Angebot. "Wenn dieser Kampf stattfindet, würde ich den natürlich gerne bei uns stattfinden lassen. Das ist ein offizielles Angebot an Stefan Raab und Regina Halmich. Wir würden den Kampf bei Fame Fighting, wenn es denn ernst ist, realisieren können", schildert der Kickboxer gegenüber Promiflash. Was Gagen und Locationgröße angeht, sehe er keine Probleme: "Für Stefan würden wir auch extra eine große Halle nehmen."

Und wie würde der einstige Temptation Island-Verführer die Chancen des "TV Total"-Stars und der Boxerin im Ring einschätzen? "Stefan ist jetzt 57. Kurz vor 60 ist man natürlich nicht auf diesem Niveau, wo man mit 35 oder 25 mal war. Genauso wie Regina – die ist 47, also kurz vor 50. Aber bei der denke ich, dass sie schon eine ordentliche Leistung aufs Parkett steppen wird", meint Eugen und fügt hinzu: "Man sollte jetzt sportlich nicht so das Gelbe vom Ei erwarten, aber Unterhaltung wird es auf jeden Fall geben. Deswegen feiere ich das und unterstütze ich das. Er war zu lange weg." Er würde sich sehr freuen, wenn die beiden bei Fame Fighting aufeinandertreffen würden.

Einem Kampf steht offenbar kaum noch was im Weg – denn Regina nahm die Challenge bereits an. "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich hab am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen", schrieb sie auf Instagram. Bleibt also abzuwarten, ob Stefan seine Boxanfrage ernst meint.

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, TV-Star

Getty Images Stefan Raab und Regina Halmich im März 2009 in Hamburg

