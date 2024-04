Fame Fighting trotz Anzeige: Eugen erklärt Mike Cees' Kampf!

Mike Cees wird bei Fame Fighting Challenger in den Ring steigen – diese Nachricht brachte die Fans auf die Barrikaden. Immerhin wurde gegen den Realitystar zuletzt von seiner Ex Michelle Monballijn wegen der Androhung von Gewalt Anzeige erstattet. Der Veranstalter des Box-Events, Eugen Lopez, berichtet auf Instagram, wie viel Feedback seit der Verkündung bei ihm eingetrudelt ist: "Alle schreiben: Oh bitte, gib dem keine Plattform!" Er sieht das jedoch ganz anders. "Klar haben wir vom Team das auch mitbekommen, dass seine Ex-Freundin ihn angezeigt hat", betont Eugen und fügt hinzu: "Das sind erst mal nur Anschuldigungen und in Deutschland gilt, wenn ich mich nicht irre, die Unschuldsvermutung." Sollte Mike schuldig gesprochen werden, sei er natürlich mit sofortiger Wirkung von dem Event ausgeschlossen.

Man müsse eben mal über den Tellerrand hinausblicken. "Überlegt mal: Der war bei Temptation Island und hat nur Scheiße gelabert, der war im Sommerhaus und hat nur Scheiße gelabert, jetzt bei Prominent getrennt labert er nur Scheiße. Alle hassen ihn, der triggert jeden. Und jetzt droht er angeblich noch seiner Ex-Freundin mit Gewalt", fasst er die Situation zusammen und fordert: "Jetzt soll der doch mal zeigen, wie stark der wirklich ist!" Auf die großen Töne, die die TV-Bekanntheit spuckt, müssten nun Taten folgen, freut sich Eugen. Außerdem gehe es ja ohnehin erst mal nur um die Qualifikation für das große Event im November.

Vor einer Kontroverse schreckt der Veranstalter offensichtlich nicht zurück. Neben Mike hat Eugen noch eine weitere umstrittene Kandidatin im Blick: Kim Virginia Hartung (28)! Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin flog jüngst bei "Prominent getrennt" raus, weil sie ihrem Show-Kollegen Max Bornmann eine Ohrfeige gab. Für den einstigen deutschen Meister im Kickboxen ist das jedoch kein Hindernis. "Die Kim ist bei uns beim Fame Fighting willkommen. Alle, die Kim nicht mögen, die sollen doch gern gegen Kim boxen.[...] Fame Fighting ist die perfekte Bühne für genau solche Diskussionen", betont er im Interview mit Promiflash.

Mike Cees, DJ

Eugen Lopez, TV-Star

