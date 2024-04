Ohrfeigen-Drama: Eugen Lopez will Kim fürs Fame Fighting!

Wird Kim Virginia Hartung (28) etwa bald in den Boxring steigen? Wenn es nach Eugen Lopez ginge, dann auf jeden Fall! Denn der Veranstalter von Fame Fighting würde die Ex-Dschungelcamperin nach ihrem Ohrfeigen-Eklat bei Prominent getrennt gern bei dem Kampfevent antreten lassen! "Die Kim ist bei uns beim Fame Fighting willkommen. Alle, die Kim nicht mögen, die sollen doch gern gegen Kim boxen.[...] Fame Fighting ist die perfekte Bühne für genau solche Diskussionen", erklärt der einstige Temptation Island-Verführer gegenüber Promiflash. Die Beauty scheint von seinem Angebot auch nicht abgeneigt zu sein: "Als ich noch in Australien war, habe ich mit Kim gesprochen, und sie hat auch richtig Bock auf Fame Fighting. Und die Gespräche laufen auch."

Kim flog bei "Prominent getrennt" raus, weil sie gegenüber ihrem Kontrahenten Max Bornmann während eines Spiels handgreiflich wurde. Eugen könne Kims Reaktion in der Show zwar nachvollziehen, finde sie aber trotzdem nicht in Ordnung. "Man muss nicht um sich schlagen. Aber sie ist eine Frau und ich denke, in diesem Moment hat sie sich so bedrängt gefühlt, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste. Als Selbstschutzmechanismus. Aber wie gesagt, es hätte nicht sein müssen", macht der Boxer im Promiflash-Interview deutlich.

Bleibt abzuwarten, ob Kim tatsächlich die Fame-Fighting-Herausforderung annimmt. Sollte sie zustimmen, hätte Eugen aber auch schon jemanden, der mit ihr in den Ring steigen möchte. "Lisha hat richtig Bock, gegen Kim zu kämpfen. Da muss man jetzt schauen, ob die Gewichtsklassen passen", verrät der Organisator. Es könne sich aber auch noch weitere Damen bei ihm melden, die "ein Problem mit Kim" haben: "Wenn die Gewichtsklasse passt, die Rahmenbedingungen stimmen und Kim sie als Gegnerin akzeptiert, können wir das organisieren. Gerne!"

Anzeige Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über Kim beim Fame Fighting freuen? Ja, total. Ich hoffe, sie ist dabei. Nein. Ich finde, sie sollte nicht teilnehmen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de