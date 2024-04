Sophia Thomalla strahlt bei "Are You The One?"-VIP-Dreh!

Sophia Thomalla (34) gibt erste Einblicke in die Dreharbeiten der neuen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel. Die Tochter von Simone Thomalla (59) begleitet auch in diesem Jahr wieder liebeshungrige Trash-TV-Kandidaten auf der Suche nach ihrem Perfect Match. Die Dreharbeiten haben offenbar gerade erst begonnen. Auf Instagram teilte Sophia ein Foto, das sie in einem knappen roten Kleid zeigt. Die Fans sind davon total geflasht. "Du bist eine Augenweide" und "Wie kann man nur so sexy sein?", lauten nur zwei der vielen begeisterten Kommentare.

Sophia wurde am Set offenbar auch herzlich in Empfang genommen – zumindest von der Crew. In ihrer Story veröffentlichte sie ein Bild von einem Blumenstrauß, den sie geschenkt bekommen hat. Daran ist eine Karte befestigt, auf der steht: "Willkommen zurück. Auf eine weitere erfolgreiche Staffel. Das gab es bei 'Are You The One?' noch nie. Dein Realitystars-in-Love-Team." Die Produktion spielt damit wohl auf den meist ausbleibenden Liebeserfolg der Teilnehmer an. Aus den vergangenen Staffeln des Are You The One?-Ablegers sind nur wenige Paare hervorgegangen.

2023 sind in dem Flirt-Format immerhin zwei Beziehungen entstanden. Calvin Kleinens (32) Bruder Marvin Kleinen verliebte sich in die ehemalige Love Island-Kandidatin Jennifer Degenhart. Make Love, Fake Love-Star Fabio Knez fand die Liebe hingegen in der ehemaligen Germany's Next Topmodel-Kandidatin Darya Strelnikova. Beide Paare sind auch heute noch glücklich zusammen.

Getty Images Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / darya Fabio Knez und Darya Strelnikova, Realitystars

