Briefe im Dschungel: Mike bekommt endlich das Go zum Flirten

Im Dschungelcamp wird es besonders emotionale! Heute ist schon Tag elf im australischen Busch – und der hält natürlich wieder ganz viele Emotionen bereit. Bei dem Abschied von Heinz Hoenig (72) aus gesundheitlichen Gründen rollen bei den Teilnehmern dicke Tränen – doch es kommt noch emotionaler! Die Camper bekommen Briefe von ihren Liebsten und es brechen alle Dämme. Bei Mike Heiter (31) wird zwar es nicht so ergreifend – aber er bekommt endlich das Go zum Dschungelflirt mit Leyla Lahouar (27)!

Während Fabio Knez, Twenty4Tim (23) oder Lucy Diakovska (47) liebevolle Briefe von ihrem Familien und Partnern bekommen, erhält der Realitystar Post von seinem Kumpel und Dschungelbegleiter Eugen Lopez. "Du bist ein Macher", stellt der erst mal klar. Und dann erlöst er Mike endlich von der quälenden Frage: "Go for it!" Sein Freund versteht es sofort. "Das war auf Leyla bezogen und da ist die Bahn jetzt total frei", freut der Kasanova sich.

Im Dschungel kommt Mike Leyla immer näher – die Bachelor-Bekanntheit ist einem engeren Flirt mit ihm auch gar nicht abgeneigt. Er sträubte sich allerdings noch ein wenig, denn Eugen hatte Leyla einst kennengelernt und Mike wollte deshalb den Brocode nicht brechen. Jetzt steht der Dschungelliebe also nichts mehr im Wege.

