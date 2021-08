Tiere können eigentlich nicht sprechen – aber Hündin Bunny schon! Die Hundedame erobert schon seit Monaten viele Social-Media-Plattformen: Und das nicht etwa, weil ihre Fans sie besonders süß finden, sondern weil sie mit ihrer Besitzerin Alexis Divine sehr viel kommuniziert. Mithilfe von Buttons, die für bestimmte Wörter stehen, kann die Sheepadoodle-Hündin dabei ganze Sätze bilden. Durch ihr Sprachtalent ist Bunny mittlerweile ein echter Netzstar geworden!

Bunnys Besitzerin integrierte schon vor einiger Zeit erste Buttons in ihr Haus, mit denen sich ihr Hund besser verständigen konnte. So sollte Bunny also nicht etwa nur zur Tür gehen und ein Geräusch machen, wenn sie rausgehen wollte, sondern mit ihrer Pfote auf einen Button drücken, der dabei das Wort "Rausgehen" ertönen ließ. Alexis brachte ihrer Hündin anschließend viele weitere Wörter bei, die sie in ganzen Wortgruppen nutzen sollte. So kann Bunny nun etwa mithilfe von drei Buttons sagen: "Bunny geht Ruhen" und signalisiert ihrem Frauchen so, dass sie eine Pause möchte. Aber auch Dinge wie "Fremder vor Haus" oder "Papa mit Bunny spazieren" kann die Hündin mitteilen – sie kennt aktuell rund 100 Wörter in der englischen Sprache.

Dass sie dabei so präzise kommuniziert und ihrem Frauchen sogar Fragen stellt, begeistert nicht nur ihre über 7 Millionen Follower auf TikTok, sondern auch verschiedene Wissenschaftler. Wie Economic Times berichtete, stehen Hunde wie Bunny, die mithilfe von Buttons sprechen, im Mittelpunkt verschiedener Studien zu kognitiven Fähigkeiten von Tieren.

Instagram / whataboutbunny Hund Bunny, 2021

Instagram / whataboutbunny Hund Bunny, 2021

Instagram / whataboutbunny Alexis Divine und ihre Hündin Bunny, 2021

