Boris Becker erhält Sport-Award für herausragende Leistung

Am kommenden Montag, dem 25. August 2025, wird Boris Becker (57), die Tennislegende schlechthin, im Rahmen des SPORT BILD-Awards in Hamburg für sein Lebenswerk geehrt. Der Preis würdigt seinen historischen Erfolg als jüngster Wimbledon-Sieger aller Zeiten – den er vor 40 Jahren mit nur 17 Jahren feierte – und seinen nachhaltigen Einfluss auf den Tennissport. Jürgen Klopp (58), Fußballtrainer und guter Freund Beckers, wird ihm die Auszeichnung in der Hamburger Fischauktionshalle überreichen. Die Moderation des Abends übernehmen Andrea Kaiser (43) und Matthias Brügelmann, während rund 800 Gäste aus der Welt des Sports erwartet werden.

Bei der glamourösen Veranstaltung, die in sieben Kategorien außergewöhnliche sportliche Leistungen feiert, ist die Verleihung des Preises an Boris zweifellos eines der Highlights. Neben der Kategorie "Legende", in der Becker ausgezeichnet wird, umfasst die Gala, wie Presseportal berichtet, auch Ehrungen für aufstrebende Talente, besondere Momente des Jahres und andere herausragende Persönlichkeiten und Teams. Große Namen aus der Sportszene wie Roman Weidenfeller, Mario Gomez (40), Laura Nolte und Horst Heldt haben ihre Teilnahme wohl bereits zugesagt.

Boris, der durch seine außergewöhnliche Karriere und sein Leben außerhalb des Platzes immer wieder für Schlagzeilen sorgte, bleibt trotz aller Höhen und Tiefen eine zentrale Figur im weltweiten Tennis. Seine drei Wimbledon-Siege, seine Leidenschaft für den Sport und seine spätere Laufbahn als Trainer und TV-Experte haben den einstigen Teenager aus Deutschland zu einem weltweit anerkannten Botschafter des Tennissports gemacht. Mit der Anerkennung für sein Lebenswerk kann Boris Becker auf einen weiteren bedeutenden Moment in seinem bewegten Leben blicken.

IMAGO / BREUEL-BILD Boris Becker, Tennis-Star

Getty Images Boris Becker, Juli 1985

Getty Images Boris Becker 1985 bei seinem Wimbledon-Sieg in London