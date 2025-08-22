Princess Andre will sich in Eltern-Streit nicht einmischen

Princess Andre (18), die Tochter von Peter Andre (52) und Katie Price (47), hat erklärt, warum sie sich aus dem andauernden Streit ihrer Eltern heraushält. In ihrer neuen Show "Plötzlich Prinzessin" verriet die Influencerin, dass es "nicht lohne", sich in die Auseinandersetzungen einzumischen, die seit der Trennung ihrer Eltern vor 16 Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Besonders hitzig wurde es kürzlich, als Peter seine Ex-Frau öffentlich der Lüge bezichtigte, nachdem diese behauptet hatte, dass beide stets das Sorgerecht geteilt hätten. Peter stellte dagegen, dass die Kinder 2018 aus Sicherheitsgründen zu ihm gezogen seien.

Trotz der Differenzen zwischen ihren Eltern hat Princess betont, dass sie ihrer Mutter gegenüber loyal bleiben möchte und sich daher weigert, diese in ein schlechtes Licht zu rücken. Im Gespräch erklärte sie, dass ihre Mutter heute "stabiler" sei als noch vor einigen Jahren. Dabei sprach sie auch über die Herausforderungen, mit geschiedenen Eltern aufzuwachsen, und dass sie sich lieber auf die Beziehung zu beiden konzentriere, anstatt Partei zu ergreifen. Die Dreharbeiten zu ihrem eigenen TV-Projekt, "Plötzlich Prinzessin", bieten Einblicke in ihr bewegtes Leben als Tochter von prominenten Eltern.

Bereits seit einem Jahr ist Princess nun volljährig und schlägt ihre ganz eigenen Wege ein. Papa Peter sprach in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen der Erziehung – vor allem beim Thema Social Media. Höflichkeit und klare Regeln seien ihm und seiner Frau Emily dabei besonders wichtig. Umso überraschender war, dass der Sänger selbst öffentlich Statements über seine Ex-Frau auf Instagram hinterließ. Princess lässt sich davon aber nicht beirren – sie konzentriert sich lieber auf ihre eigene Show und hält sich offenbar aus den Streitigkeiten ihrer Eltern raus.

Instagram / princess_andre Princess Andre im Juni 2025

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023

Instagram / princess_andre Musiker Peter Andre mit seiner Tochter Princess, Februar 2025