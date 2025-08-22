Diesen Beruf hat Realitystar Kevin Schäfer einst gelernt

Kevin Schäfer, der vielen Zuschauern als Teilnehmer verschiedener Reality-TV-Formate bekannt ist, hat nun ein kleines Geheimnis gelüftet. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram gab der Realitystar preis, dass er ursprünglich einen ganz anderen Weg eingeschlagen hatte: "Ich bin ausgebildeter Kaufmann im Einzelhandel", erklärte er stolz. Damit jedoch nicht genug. Kevin verriet zudem, dass er auch über eine Trainerausbildung verfügt und aktuell Betriebswirtschaftslehre an einer Fernuniversität studiert – auch wenn er das Studium wegen Terminschwierigkeiten vorübergehend pausieren musste.

Doch damit nicht genug. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer, der zuletzt bei Shows wie Villa der Versuchung und Kampf der Realitystars zu sehen war, verriet zudem, dass er voll und ganz hinter seiner neuen Karriere als Reality-TV-Darsteller steht. "Nächstes Jahr werde ich das bereits seit fünf Jahren machen, und bis jetzt habe ich keinen einzigen Auftritt bereut. Im Gegenteil!", stellt Kevin klar.

Kevins TV-Karriere startete bei Prince Charming. Die Teilnahme an weiteren Datingshows scheint er für die Zukunft aber auszuschließen. "Ich suche die Liebe nicht im TV", betonte er vor wenigen Wochen im Gespräch mit Promiflash. Doch was sind die Hintergründe für diese Entscheidung? "Das ist einfach nur fiktiv für mich", erklärte er und ergänzte: "Jeder, der im TV irgendwie zusammengekommen ist, hat sich wieder getrennt."

Instagram / iamkevinschaefer Kevin Schäfer, August 2024

Imago / Oliver Langel Realitystar Kevin Schäfer im Mai 2025 in Wuppertal

N. Kubelka / Future Image Realitystar Kevin Schäfer, Reality Awards 2024