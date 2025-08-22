Royals
Jannik Kontalis
Janniks Ex Gerda Lewis äußert sich zum Partynacht-Drama

- Florentine Naumann
Lesezeit: 2 min

Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (35) sorgten in der vergangenen Woche für Gesprächsstoff, als sie sich in einem Berliner Klub äußerst vertraut zeigten. Der Reality-TV-Star und der Tokio Hotel-Frontmann feierten ausgelassen und zogen dabei die Aufmerksamkeit auf sich. Nun meldet sich Janniks Ex-Freundin Gerda Lewis (32) zu Wort. Unter einem TikTok-Video der TV-Bekanntheit Roaya Soraya kommentierte sie: "Ich kann immer wieder nur sagen, dass das Universum immer zu meinem Vorteil gehandelt hat und dass ich in meinem Leben nicht glücklicher sein könnte. Kein Drama, nur innerer Frieden."

Gerdas Aussage kommt bei ihren Fans gut an, denn sie stellt klar, dass sie sich durch die Schlagzeilen rund um ihren ehemaligen Partner nicht aus der Ruhe bringen lässt. Stattdessen wirkt das Model zufrieden und stark. Der Spruch über das Universum deutet darauf hin, dass sie ihre Trennung von Jannik für die richtige Entscheidung hält und ihr Fokus auf einem positiven Lebensgefühl liegt. Die ehemalige Bachelorette setzt offenbar auf Gelassenheit und nimmt keine weitere öffentliche Stellung zum Partynacht-Ereignis.

Bereits zuvor hatte Jannik in den sozialen Medien betont, wie sehr er den Abend mit Bill genossen habe. Der Musiker wird immer wieder eine enge Verbindung zu seiner Familie und seinen Freunden nachgesagt und scheint auch auf Jannik einen großen Eindruck hinterlassen zu haben. Mit seiner frechen Art und dem wilden Partygeist passte der Realitystar gut ins Bild der Berliner Klubszene. "Das war einer der schönsten Abende in meinem Leben. Ich wünschte, ihr hättet alle einen Bill in eurem Leben... Und jetzt f*ckt euch alle", bezog der 29-Jährige Stellung.

Jannik Kontalis und Gerda Lewis
Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress
Jannik Kontalis und Gerda Lewis
Gerda Lewis, Mai 2023
Getty Images
Gerda Lewis, Mai 2023
Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025
Instagram / jannikkontalis
Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025
