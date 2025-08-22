Ohne viel Drama: Grimes und ihr Freund haben sich getrennt

Grimes (37) und Anyma haben ihrer Beziehung nach über einem Jahr ein Ende gesetzt. Die Sängerin und der DJ, beide 37 Jahre alt, hatten ihre Liebe erstmals im März letzten Jahres öffentlich gemacht. Trotz der Trennung sollen die beiden Musiker laut eines Insiders weiterhin in freundschaftlichem Kontakt bleiben: "Anyma und Grimes haben sich einvernehmlich getrennt, bleiben aber weiterhin gute Freunde und Kollegen." Eine Quelle verriet dem Magazin People, dass sie außerdem planen, auch in Zukunft gemeinsam Musik zu machen. Fans dürfen sich also weiterhin auf kreative Projekte des Ex-Paares freuen.

Die Zusammenarbeit der beiden begann schon vor ihrer Beziehung. Bereits 2023 hatten sie für den Song "Welcome to the Opera" gemeinsame Sache gemacht und im Frühjahr dieses Jahres folgte eine erneute Kooperation auf Anymas Titel "Taratata". Während Grimes zuletzt im Februar ihre Single "idgaf" veröffentlichte, brachte Anyma im Mai sein neuestes Album "The End of Genesys" heraus. Im Januar spielte er ein Konzert in Las Vegas, bei dem Grimes als Gast auftrat, was die enge Verbindung der beiden auch auf beruflicher Ebene zeigt.

Für Grimes war es nicht die erste Beziehung in der Öffentlichkeit. Zuvor sorgte ihre On-off-Romanze mit Elon Musk (54), dem Vater ihrer drei Kinder, für Schlagzeilen. Mit Anyma, dessen bürgerlicher Name Matteo Milleri lautet, schien sie nach der Trennung ein neues Kapitel aufzuschlagen. Der DJ wiederum war zuvor mit dem Model Vittoria Ceretti (27) verheiratet, das heute mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (50) liiert ist. Auch wenn ihre Partnerschaft nicht dauerhaft war, schien Grimes in der Vergangenheit überglücklich, als sie ihre Beziehung mit Anyma publik machte und sie als "Die Schöne und das Biest" auf Instagram bezeichnete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Grimes, März 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / grimes Sängerin Grimes im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und Grimes, Mai 2018