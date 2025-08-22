Eigentlich in Rente: Jürgen Drews stand wieder auf der Bühne

Es war der Höhepunkt in der Dortmunder Westfalenhalle: Jürgen Drews (80) und Howard Carpendale (79) gemeinsam in der Giovanni (47)-Zarrella-Show auf der Bühne! Am 19. August, während die Sendung "Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" aufgezeichnet wurde, sorgte der König von Mallorca laut RTL für Gänsehaut, als er im graublauen Anzug auf einem Hocker Platz nahm. Das Publikum war sofort aus dem Häuschen, applaudierte begeistert und winkte dem Sänger zu. Zusammen mit Carpendale sang er das gefühlvolle Lied "Es war alles am besten" und berührte damit die Herzen vieler Fans, von denen einige sogar Tränen nicht zurückhalten konnten.

Die Westfalenhalle versammelte zahlreiche Schlagerstars wie Kerstin Ott (43), Ben Zucker (42) und Beatrice Egli (37), doch Jürgen Drews war der unbestrittene Publikumsliebling. Der 80-Jährige zeigte sich im Rampenlicht noch immer souverän und voller Freude über die Unterstützung seiner Fans. Nach dem gemeinsamen Auftritt nutzte Drews die Bühne noch einmal, um seinen Klassiker "Wieder alles im Griff" anzustimmen. Giovanni Zarrella ließ es sich nicht nehmen, mit einzustimmen, während das Publikum in die legendären Lyrics einstieg. Obwohl die Fans seit seinem Rücktritt auf ein Comeback hoffen, betonte sein Management, dass es bei dieser einmaligen Performance bleibt.

Abseits der Bühne genießt Jürgen Drews mittlerweile ein ruhigeres Leben. Der einstige Schlagerstar hat sich in den vergangenen Jahren aus der Musikbranche zurückgezogen und verbringt seine Tage fernab des Rampenlichts, gerne im Kreise seiner Familie. Seine entspannte Ausstrahlung und sein Auftreten lassen keinen Zweifel daran, dass er seinen Ruhestand in vollen Zügen auskostet. Trotz seines Rücktritts und der neuen Lebensphase bleibt Jürgen ein Idol für seine Fans – egal ob auf der Bühne oder im Alltag, der Königs-Charme bleibt ungebrochen.

Imago Howard Carpendale, Jürgen Drews und Giovanni Zarella, August 2025

Getty Images Jürgen Drews, Schlagerstar

Instagram / ichbinjoelina Jürgen Drews, Sänger