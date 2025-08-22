"Mein hellstes Licht": JoJo Siwa schwärmt von ihrem Chris

JoJo Siwa (22), das Multitalent aus dem Social-Media-Bereich, hat die Aufmerksamkeit ihrer Fans mit einer rührenden Liebeserklärung auf sich gezogen. In der britischen TV-Show "Loose Women" am 19. August sprach die 22-Jährige über die Beziehung zu ihrem Freund Chris Hughes (32). JoJo traf den 32-Jährigen während der 24. Staffel von UK Celebrity Big Brother, damals noch in einer rein platonischen Freundschaft. Doch mittlerweile sei er "das hellste Licht" in ihrem Leben und mache sie so glücklich wie niemand sonst. Die enge Verbindung zwischen Chris und ihrer Familie unterstreicht diese Zuneigung: JoJos Bruder Jayden, der sich im Januar verlobte, hat Chris sogar als Trauzeugen für seine Hochzeit ausgewählt.

Aber nicht nur Jayden ist begeistert, auch JoJos Eltern sind voll des Lobes für den Partner ihrer Tochter. Ihre Mutter Jessalyn verehrt Chris, sagte JoJo im Interview, während Vater Tom und Chris sich sogar als beste Freunde bezeichnen würden. JoJo selbst ließ durchblicken, dass sie schon vor ihrem Auftritt bei Big Brother ein besonderes Gefühl für das bevorstehende Abenteuer hatte: "Ich sagte meiner Mutter, dass das vielleicht das Beste sein würde, was ich je gemacht habe." Nach einem ehrlichen Start als Freunde entwickelte sich ihre Beziehung erst Monate später zu einer romantischen Partnerschaft, die JoJo schließlich im Juni öffentlich machte.

JoJo, die sich 2021 als LGBTQ geoutet hatte, genießt ihr privates Glück und teilt dennoch die Herausforderungen, die mit ihrem Leben in der Öffentlichkeit einhergehen. Ob mit ihrem kürzlich veröffentlichten Cover des Hits "Bette Davis Eyes", das sowohl Lob als auch Kritik auslöste, oder mit ihrem wandelbaren Stil – sie bleibt sich treu. Trotz zahlreicher Kommentare zu ihrer Optik oder Stimme, die manche als "rau" empfanden, beweist JoJo, dass sie sich von äußeren Meinungen nicht aus der Ruhe bringen lässt. Mit Chris an ihrer Seite scheint sie einen Partner gefunden zu haben, der sie unterstützt und ihr Halt gibt, während sie ihren Weg geht.

Getty Images JoJo Siwa bei Billboard Women in Music im YouTube Theater im März 2025 in Kalifornien.

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Getty Images Jojo Siwa im März 2025