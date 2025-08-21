Millie Bobby Brown & Jake erstmals mit ihrem Baby unterwegs

Erst vor wenigen Stunden gaben Millie Bobby Brown (21) und Jake Bongiovi (23) bekannt, dass sie erstmals Eltern geworden sind: Die beiden haben ein Baby adoptiert. Nun gibt es schon die ersten Bilder der jungen Familie. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die Schauspielerin und den Sohn von Jon Bon Jovi (63) bei einem entspannten Spaziergang inklusive Kinderwagen. Gekleidet in lässige Kapuzenpullover schlendern Millie und Jake in den Hamptons über die Straße und genießen die Sonnenstrahlen. Einen Blick auf ihren Sprössling gewähren sie dabei allerdings nicht.

Schon lange hatte die Stranger Things-Darstellerin davon geträumt, jung Mutter zu werden – und nun hat sie sich diesen Wunsch an der Seite von Jake erfüllt. Mit einem kurzen und simplen Statement gaben die beiden die süßen Babynews schließlich am heutigen Donnerstag bekannt. "Diesen Sommer haben wir unser süßes kleines Mädchen durch Adoption in unsere Familie aufgenommen. Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne neue Kapitel unserer Elternschaft in Ruhe und Privatsphäre beginnen zu dürfen", verkündeten Millie und Jake auf Instagram.

Obwohl Millie und Jake noch so jung sind, haben die beiden bereits einige Meilensteine in ihrem Leben erreicht. Millie wurde mit der ersten Staffel von "Stranger Things" 2016 im zarten Alter von zwölf Jahren beinahe über Nacht weltberühmt und beweist sich seither souverän als Filmstar und Unternehmerin. Jake stand als Sohn eines waschechten Rockstars schon früh im Scheinwerferlicht. Die beiden verlobten sich 2023 und gaben sich 2024 das Jawort. Gegenüber BBC schwärmte der stolze Papa Jon von der Hochzeit: "Sie sind großartig, absolut fantastisch. Es war eine sehr kleine Familienhochzeit, und die Braut sah wunderschön aus, und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann."

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi auf der "Damsel"-Premiere