Nach Knast: Jimi Blue Ochsenknechts Prozess startet heute

Jimi Blue Ochsenknecht (33) steht heute vor Gericht in Innsbruck. Das berichtet unter anderem Oe24. Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) soll nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier in einem Tiroler Hotel eine unbezahlte Rechnung in Höhe von knapp 14.000 Euro hinterlassen haben. Nach seiner Festnahme in Hamburg im Juni, die auf einem europäischen Haftbefehl basierte, war Jimi Blue nach Österreich ausgeliefert worden. Dort wurde er gegen Zahlung einer Kaution von 15.000 Euro wieder auf freien Fuß gesetzt, darf das Land jedoch nicht verlassen. Dem 33-Jährigen drohen bis zu drei Jahre Haft.

Der Fall wird laut dem Magazin im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Innsbruck verhandelt – und die Spannung ist groß. Jimi Blue soll sich mittlerweile geständig gezeigt haben, was den Medienrummel umso mehr anheizt. Die Verhandlung, für die nur eine Stunde angesetzt ist, lockt zahlreiche Beobachter an. Ob der Schauspieler nochmals eine Kaution zahlen muss oder gar eine Haftstrafe auf ihn zukommt, dürfte sich erst am Verlauf des Prozesses zeigen.

Jimi Blue ist ein ehemaliger Kinderstar, der durch die Filmreihe "Die Wilden Kerle" Berühmtheit erlangte. Erst kürzlich sprach der Villa der Versuchung-Teilnehmer über seine Zeit in Haft und schien dabei erstaunlich gefasst. Er habe die Zeit hinter Gittern genutzt, um Ruhe zu finden und nachzudenken. Obwohl ihm unter anderem sein Handy entzogen wurde, reflektierte der Influencer in einem Twitch-Stream: "Ansonsten habe ich es mir wesentlich, wesentlich schlimmer vorgestellt. Aber schön war es natürlich trotzdem nicht."

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht im Mai 2024

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

