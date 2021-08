Nathalie Kelley (36) sorgt für große Schlagzeilen über ihr Liebesleben! 2018 hatte die Schauspielerin ihren Freund Jordan Burrows geheiratet. Seitdem hatte das Pärchen seine Fans mit süßen Fotos und gemeinsamen Auftritten verzaubert. Doch zuletzt kamen immer wieder fiese Gerüchte über eine Trennung der beiden auf. Diese Spekulationen bestätigte die "Dynasty"-Darstellerin jetzt – und zwar mit einem Liebes-Outing mit ihrem neuen Freund!

Auf ihrem Instagram-Account hatte Nathalie in den vergangenen Wochen immer wieder Aufnahmen geteilt, die sie mit einem gewissen Andrès Alonso zeigten. Gemeinsam reisten die beiden nach Mexiko und Italien – und von dort postete die TV-Bekanntheit jetzt auch endlich richtige Schmusefotos mit ihrem neuen Lover. Eng umschlungen posieren die beiden auf einem Boot, besuchten sogar zusammen ein Fashion-Event und machten ihre Liebe damit offiziell.

Schon im vergangenen Sommer hatte es Berichte über die Trennung von Nathalie und Jordan gegeben. Laut der australischen Zeitung The Sydney Morning Herald soll die in Peru geborene Schönheit sich mehr auf ihre Karriere in den USA konzentriert haben – ihr Mann hingegen sei lieber Down Under geblieben.

Getty Images Nathalie Kelley und Jordan Burrows 2018

Instagram / natkelley Andrès Alonso und Nathalie Kelley, August 2021

Instagram / natkelley Nathalie Kelley und Andrès Alonso

