Mehr nackte Haut geht nicht! Bei der Neuauflage der Serie "Der Denver-Clan" macht Nathalie Kelley damit Schlagzeilen, dass sie nach der ersten Staffel wieder aussteigt. Bei einem früheren Auftritt in "The Vampire Diaries" sorgte sie für Aufsehen, indem sie nackt aus einem Becken stieg. Mit einem neuen Foto im Netz zeigt Nathalie, dass sich seit ihrer "TVD"-Zeit nicht viel geändert hat: Sie hat kein Problem damit, vor der Kamera blankzuziehen!

Ein nahezu endlos wirkender Strand, nur die Andeutung des Meeres ist zu sehen. Ein Berg in der Ferne, dessen Gipfel von Wolken verhüllt wird. Ein kleines Rinnsal fließt durch die Sand-Landschaft, ausgehend vom Fotografen bahnt es sich seinen Weg zum Meer. Darin kniet Nathalie – ganz ohne Kleider am Leib. Mit ihrem Arm verdeckt sie ihre Brust, ein blauer Punkt verhindert zusätzlich, dass sie gegen die Keine-Nippel-Regel von Instagram verstößt. Zu dem traumhaften Post schrieb die 33-Jährige: "Das, was ich von Jordy Burrows geschossen habe, war noch besser, aber er hätte nicht zugelassen, dass ich es poste …"

Jordy ist der frischgebackene Ehemann der in Peru geborenen Australierin. Nachdem sich Nathalie im Februar von ihrem damaligen Freund "TVD"-Star Zach Roerig getrennt hatte, ging es ziemlich schnell: Im April folgte die Verlobung von Jordy und Nathalie, im Mai gaben sie sich das Ja-Wort bei einer Traumhochzeit in Sydney.

Getty Images Nathalie Kelley beim Melbourne Cup Day

Getty Images Nathalie Kelley bei der Summer Television Critics Association Press Tour

Getty Images Nathalie Kelley und ihr Ehemann Jordan Burrows

