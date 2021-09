Die Gäste der diesjährigen Met Gala haben wieder tief in die Fashion-Trickkiste gegriffen! Der rote Teppich des Megaevents in New York war in diesem Jahr wieder Schauplatz der ausgefallensten Modekreationen der Stars. Einige setzten dabei auf elegante Roben, XXL-Schleier und schlichte Looks – andere ließen fashiontechnisch wieder ordentlich die Sau raus. Doch welcher Promi übertrifft in Sachen Extravaganz die Outfits seiner Kollegen?

Sänger Frank Ocean (33) sorgte weniger mit seiner Kleidung für Aufmerksamkeit – sondern mit seinem Accessoire in Form einer grünen Puppe. Ebenso wählte Musikerin Grimes (33) ein – zugegeben recht furchteinflößendes – gewisses Extra, um ihren Look aufzupimpen: Sie schlenderte mit einem riesigen Schwert über den Red Carpet. Hunter Schafer schaffte es mit ein paar Griffen, ihren silberfarbenen Prada-Zweiteiler einen waschechten Zombi-Touch zu geben: Das Model trug gespenstische Kontaktlinsen und einen spinnenartigen Gesichtsschmuck.

Zwei Damen hatten aufwendige Ballkleider gewählt: Model Iman wurde mit ihrem weiten Rock und dem imposanten Kopfschmuck zur Augenweide. Die Designerin des Outfits stand direkt hinter ihr – Harris Reed. Athletin Allyson Felix begeisterte in einem Design von Fendi, das mit 240.000 Straußenfedern und Kristallperlen besetzt war. Die Kreativköpfe von Gucci ließen sich ebenfalls von Vögeln inspirieren, als sie die Kombination aus Umhang und Bodysuit für Tennisstar Serena Williams (39) entworfen haben.

Woran Erykah Badus schwarzer Style erinnern soll, ist eher schwieriger zu erraten. Neben der Dackel-Handtasche der Sängerin rücken bei ihrem Anblick auch der ausgefallene Hut und die XXL-Stola in den Vordergrund. Schwarz ist auch Kim Kardashians (40) Wahl. Das Balenciaga-Stück erinnert Twitter-User sogar an Dementoren, die unheimlichen Kapuzengestalten aus Harry Potter. A$AP Rocky (32) trägt genau wie seine Freundin Rihanna (33) einen ebenfalls schwarzen Look – diesen bekommen die Fans des Künstlers allerdings erst zu Gesicht, als er seine bunte Kuscheldecke vor den Fotografen abwirft.

Ach du dickes Ei! Das dürften sich wohl einige gedacht haben, als Natalia Bryant (18) um die Ecke kam. Die Tochter von Kobe (✝41) und Vanessa Bryant (39) hatte sich in eine ovale, kunterbunte Garderobe mit Schleppe geworfen. Hat sie den Fashion-Vogel damit abgeschossen – oder schafft das wohl eher Kim Petras (29)? Die Sängerin hatte vor ihrer Brust einen Pferdekopf! Passend dazu kam Designerin Hillary Taymour in einem ähnlichen Aufzug.

Anzeige

Getty Images Frank Ocean bei der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Grimes bei der Met Gala 2021

Anzeige

Getty Images Hunter Schafer bei der Met Gala 2021

Getty Images Harris Reed und Iman bei der Met Gala 2021

Getty Images Allyson Felix bei der Met Gala 2021

Getty Images Serena Williams bei der Met Gala 2021

Getty Images Erykah Badu bei der Met Gala 2021

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2021

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2021

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna bei der Met Gala 2021

Getty Images Natalia Bryant bei der Met Gala 2021

Getty Images Hillary Taymour und Kim Petras bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de