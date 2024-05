Penn Badgley als Joe Goldberg: Neue Aufnahmen vom "You"-Set!

Seit Ende März laufen die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel von You – Du wirst mich lieben – und nun gibt es sogar neue Einblicke hinter die Kulissen! Aktuelle Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen, zeigen Penn Badgley (37) am Set in seiner Rolle als Protagonist Joe Goldberg. Darauf ist zu sehen, wie der Schauspieler in einem komplett schwarzen Look und einem mürrischen Gesichtsausdruck durch die Straßen von New York schlendert.

Nimmt man die Aufnahmen vom Set etwas genauer unter die Lupe, fällt ein verdächtiges Detail ins Auge: Der 37-Jährige trägt einen Ehering an seinem linken Finger. Könnte das etwa ein Hinweis darauf sein, dass Joe seiner geliebten Kate, die von Charlotte Richie gespielt wird, das Jawort gegeben hat? Mit der Auflösung müssen sich die Fans wohl noch eine Weile gedulden. Laut Medienberichten ist mit der kommenden Staffel frühestens im Herbst 2024 zu rechnen.

Für den Protagonisten wäre es nicht die erste Ehe: In der dritten Staffel der beliebten Thrillerserie hatte Joe, der zunächst die Identität von Will Bettelheim annahm, ein Familienhaus gekauft und schließlich Love Quinn geheiratet (Victoria Pedretti, 28). Mit ihr durfte er kurze Zeit später sogar ihren gemeinsamen Sohn Henry Forty auf der Welt begrüßen.

PictureLux/ActionPress Eine Szene aus der vierten Staffel von "You"

Netflix Victoria Pedretti, "You"-Darstellerin

