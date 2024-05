Nach Hotel-Vorfall: Eilt Lynne Spears zu Tochter Britney?

Britney Spears (42) sorgt seit einigen Tagen wieder für beunruhigende Nachrichten: Nach einem Zwischenfall in einem Hotel dachten Fans, dass die Sängerin wieder einen Zusammenbruch hat. Doch offenbar kommt der 42-Jährigen schon jemand zu Hilfe: Trotz Schwierigkeiten in der Familie eilt wohl Mama Lynne Spears (69) zu ihrer Tochter, denn sie wurde von Paparazzi am Flughafen von Los Angeles gesehen. In einem Video, das Daily Mail vorliegt, fragen die Fotografen Lynne, ob sie immer für Brit da sein werde, "egal, was passiert". Mit einem kleinen Nicken bejaht die 69-Jährige die Frage.

Britney selbst betonte erst vor wenigen Tagen, dass der Vorfall gar nicht so schlimm war, wie er in den Medien dargestellt wurde. Sie sei nämlich lediglich in ihrer Hotelsuite gestürzt und habe sich den Fuß verstaucht. "Die Notärzte waren komplett unnötig, ich habe einfach nur Eis gebraucht. Das Ganze ist mir so peinlich", gab sie in einem Video auf Instagram preis. Sie glaube aber, dass hinter all dem ihre Mutter steckt.

Dennoch scheinen diese Aussagen die Fans und auch nahestehende Personen nicht gerade zu beruhigen. "Britney ist außer Kontrolle. Es ist gerade so beunruhigend, ich befürchte das Schlimmste", erzählte eine Quelle gegenüber TMZ. Und auch andere Informanten äußerten sich eher besorgt – ihr gehe es wohl immer schlechter als besser.

ActionPress / Jack-RS Britney Spears mit ihrer Mutter Lynne bei einem Fußballspiel ihrer Söhne in Calabasas

Getty Images Britney Spears, Sängerin

