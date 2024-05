"Außer Kontrolle": Sorge um Sängerin Britney Spears wächst

Britney Spears (42) sorgt derzeit für Schlagzeilen, die Fans in Sorge versetzen. Insider sprechen jetzt mit TMZ – wie geht es der Sängerin? "Britney ist außer Kontrolle. Es ist gerade so beunruhigend, ich befürchte das Schlimmste", gibt der Informant preis. Zwei weitere Personen öffnen sich gegenüber dem Nachrichtenportal – auch hier klingt die Situation nicht gut. Der Musikerin würde es eher immer schlechter als besser gehen. Eine Quelle behauptet, der Zustand würde an Britneys Zusammenbruch im Jahr 2007 erinnern.

Die "Circus"-Interpretin soll zudem ständig mit ihrem aktuellen Freund Paul Soliz streiten. Bei einem Aufenthalt im Wynn Hotel in Las Vegas im Dezember kam es wohl zu einer lautstarken Auseinandersetzung. "Danach war das Hotelzimmer verwüstet", packt der Insider aus. Der Popstar soll anschließend mehrere tausend Dollar als Entschädigung an die Unterkunft gezahlt haben.

Vergangenen Donnerstag soll die Popikone erneut mit ihrem Partner gestritten haben. Fotos zeigten eine ziemlich aufgelöste Britney vor dem Hotel Chateau Marmont in Los Angeles – sie trug hier lediglich eine Unterhose und eine Decke um sich. Die 42-Jährige meldete sich anschließend via Instagram bei ihren Fans und teilte mit, dass sie sich lediglich den Fuß verstaucht hätte. "Die Notärzte waren komplett unnötig, ich habe einfach nur Eis gebraucht. Das Ganze ist mir so peinlich", verriet sie in einem Video.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

