Ben Affleck unterstützt Ex-Frau Jennifer in schweren Zeiten

Sind sie das harmonischste Ex-Paar in Hollywood? Obwohl die Ehe von Jennifer Garner und Ben Affleck (51) bereits 2018 geschieden wurde, geben die zwei nach wie vor ein super Team ab. Die Schauspielerin macht im Moment keine leichte Zeit durch – vor wenigen Wochen verlor sie ihren geliebten Vater. Während der Trauerphase soll Ben stets an Jennifers Seite sein und sie in jeder Hinsicht unterstützen. "Seit dem Tod ihres Vaters hat er immer wieder nach ihr gesehen und dafür gesorgt, dass sie weiß, dass er für sie da ist", berichtet eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

Auch Ben selbst soll eine tiefe Verbindung zu Jennifers Papa gehabt haben. Dieser war nicht nur viele Jahre der Schwiegervater des Batman-Darstellers, sondern auch Großvater von den gemeinsamen Kindern der Ex-Partner. Der 51-Jährige soll den Verstorbenen als Familie betrachtet haben – das Verhältnis zwischen den beiden Männern sei immer sehr gut gewesen. Der Produzent und die "30 über Nacht"-Darstellerin sind Eltern von drei Kindern, um die sie sich nach wie vor gemeinsam kümmern. Auch das soll laut dem Insider harmonisch ablaufen: "Jen und Ben unterstützen sich gegenseitig und wollen nur das Beste für ihre Beziehung und ihre Familie." Ihre Kids Violet (18), Fin (15) und Nesthäkchen Samuel (12) sollen sehr gut mit der Situation zurechtkommen.

Beide Schauspieler haben mittlerweile neue Partner an ihrer Seite. Während Ben seit 2022 mit Jennifer Lopez (54) verheiratet ist, soll auch seine Ex-Frau bereits seit mehreren Jahren mit dem Unternehmer John Miller liiert sein. J.Lo brachte ebenfalls zwei Kinder mit in die neue Ehe und machte damit die Patchwork-Familie komplett. Wie ein Informant gegenüber Us Weekly verriet, seien aber alle Elternteile sehr bemüht, dass sich die Kinder untereinander gut verstehen: "Sie wollen diese Beziehungen fördern und pflegen und werden alles tun, was nötig ist, um ihre Unterstützung zu zeigen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der "The Mother"-Premiere

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ben seiner Ex-Frau während der Trauer so aktiv zur Seite steht? Genau richtig, die beiden sind ja immer noch Familie! Irgendwie seltsam, sie haben doch beide schon längst neue Partner. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de