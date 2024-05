"Gleiche Choreo": Ist Lulu deshalb bei "Let's Dance" raus?

Am Freitagabend musste sich Lulu Lewe vom Let's Dance-Parkett verabschieden – für die Sängerin und ihren Profi-Tänzer Massimo Sinató (43) haben nicht genügend Zuschauer angerufen. Im Netz werden nun einige Stimmen laut, dass wohl auch der 43-Jährige nicht ganz unschuldig an diesem Ausgang ist. "Massimos Choreografien langweilen mich mittlerweile. Seit Jahren fast immer dasselbe", "Massimo macht immer die gleiche Choreo. Beine strampeln in der Luft, Hebefigur folgt auf Hebefigur... Voll berechenbar und langweilig" oder "Massimo-Show wie immer", schreiben unter anderem drei User auf Instagram.

Auch monieren einige Zuschauer, dass die beiden als Tanzpaar nicht gerade harmoniert haben. Im Netz analysiert das unter anderem ein Fan: "Ich denke, dass Lulu und Massimo als Tanzpaar nicht so gut zusammen gepasst haben. Lulu will einen Contemporary über ihre Panikattacke machen, Massimo macht eine Choreografie über eine Liebesnacht. Heute wollte sie die Verbindung zu ihrem Mann zeigen und Massimo kommt wieder in einem Latex-Outfit. Total unpassend für den Anlass." Auch viele andere bemerken, dass der Ehemann von Rebecca Mir (32) in diesem Jahr nicht ganz bei der Sache war und immer etwas abwesend wirkte.

Ihr "Let's Dance"-Aus nimmt Lulu aber dennoch sportlich – ein wenig geahnt habe sie es schon. "Ich bin natürlich wirklich sehr, sehr traurig, aber mir war es irgendwie schon klar, ich wusste es", erzählte die Schwester von Sarah Connor (43) nach dem Ende der Show gegenüber RTL. Dass Nachrückerin Ann-Kathrin Bendixen weiter ist, freue die Sängerin aber enorm. "Ann-Kathrin ist so eine tolle Frau und eigentlich ist es egal, wie sie tanzt, weil die Leute lieben sie und das ist auch in Ordnung", führte sie im Interview weiter aus.

RTL / Willi Weber Lulu Lewe und Massimo Sinató

Getty Images Lulu Lewe im Oktober 2023

