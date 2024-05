Nach Medienrummel: Das macht Octomom Nadya Suleman heute!

2009 war Nadya Suleman (48) unter dem Namen "Octomom" in aller Munde – denn die Mutter von bereits sechs Kindern brachteerstmals in der Geschichte Achtlinge auf die Welt, die allesamt überlebten! Zum Zeitpunkt der Geburt ihrer acht Kinder war Nadya arbeitslos und fiel in der Boulevardpresse relativ schnell durch diverse Negativschlagzeilen auf. 2013 zog sich die Amerikanerin dann endgültig aus der Öffentlichkeit zurück. Das ist nun aber schon über zehn Jahre her! Wo also steht die 14-fache Mutter heute?

Eine Sache, die sich nicht geändert hat, ist ihre Medienpräsenz – denn die ist de facto nicht vorhanden. Nadya hat sich nach dem Medienrummel rund um die Geburt ihrer Achtlinge für ein ruhigeres Leben entschieden. Aktuell soll sie mit ihren 14 Kindern und den zwei Katzen, Penelope und Mimi, in Kalifornien leben, wie People berichtet. In ihrem Stadthaus in Orange County verbringt sie ihre Zeit beispielsweise mit ihren Kindern beim gemeinschaftlichen Kochen oder beim Pflegen ihres autistischen Sohnes Aidan.

Trotzdem verliert sie sich als eigenständige Person dabei nicht aus den Augen! Denn Nadya verfolgt einen straffen Trainingsplan. Auf Instagram witzelte sie vor zwei Jahren herum: "Das Leben meiner Familie dreht sich buchstäblich um Gott, Essen und Fitness. In genau dieser Reihenfolge.“ Drei- bis viermal die Woche stemmt sie Gewichte und vier- bis fünfmal trainiert sie ihre Ausdauer, um Stress abzubauen und körperlich fit zu bleiben. Diese Disziplin scheint sich voll und ganz auszuzahlen, denn die Mehrlingsmama zeigt auf Social Media ihren Körper in Topform!

Nadya scheint also wie ausgewechselt zu sein und ihr Leben nach dieser turbulenten Zeit wieder im Griff zu haben. Nach der Geburt ihrer Achtlinge war ihr Leben nämlich hart: Sie war arbeitslos, es gab keinen Vater, der sie mit den Kindern unterstützen konnte, und zeitweise soll sie sogar als Stripperin und Pornodarstellerin ihr Geld verdient haben. Damit war sie gefundenes Fressen für die Presse. Dem gleichen Magazin erzählte sie, wie grausam die damalige Zeit für sie wirklich war: "Als Octomom war ich ein lebender Toter." Heute ist Nadya jedoch zufriedener als je zuvor. "Als ich aufwachte und in meinen Alltag, zu meinem Job und zu meinen Kindern zurückkehrte, hatten wir finanzielle Probleme, aber das spielte keine Rolle. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so frei und glücklich gefühlt", berichtet sie.

