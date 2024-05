Dieser Promi ist dieses Mal "The Masked Singer"-Mysterium!

Auch im Halbfinale von The Masked Singer dürfen Fans wieder ganz unvoreingenommen rätseln, wer im Kostüm des Mysteriums steckt. Mit dem Song "Moon River" von Audrey Hepburn (✝63) bringt der Promi hinter der Maske auf jeden Fall schon mal alle Herzen im Studio zum Schmelzen. Für diese Performance bekam das Mysterium Standing Ovations. Doch wer steckt nun unter der Maske? Bei der großen Enthüllung kam dann Ireen Sheer (75) hervor! Die deutsch-britische Schlagersängerin ist vor allem mit Songs wie "Du gehst fort" oder "Bye Bye I Love You" bekannt. "Es ist wunderschön, dass ich hier bei euch bin. Es war eine richtige Ehre", sagt sie nach der Demaskierung.

Auch das Rate-Team mit Palina Rojinski (39), Rick Kavanian (53) und Gast-Rater Jan Delay (47) gaben zuvor ihre Tipps ab. Unter anderem fiel auch Ireens Name und der von Jane Comerford. Ausschlaggebender Punkt: Die Künstlerin sprach auf Englisch. Jan hingegen war etwas planlos und riet ins Blaue. "Ich bin durch das Englische voll raus. Ich sage einfach Marianne Rosenberg (69)." Palina hingegen setzte schmunzelnd auf Ross Antony (49).

In den vergangenen Wochen brachte die Show schon so einige Überraschungsstars, die im Mysterium-Kostüm gesteckt haben, hervor. So performte unter anderem zuletzt Schlagersängerin Vanessa Mai (32) in der Show. Zuvor wurden schon Stars wie Stefanie Heinzmann (35), Giovanni Zarrella (46) und Opernstar Rolando Villazón (52) demaskiert.

Getty Images Ireen Sheer, britische Sängerin

ProSieben/Willi Weber Jan Delay, Palina Rojinski und Rick Kavanian am "The Masked Singer"-Ratepodest

