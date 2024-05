Maske gefallen: Sie steckt unter "The Masked Singer"-Elgonia

Auch die fünfte Maske ist nun ab! Im Halbfinale von The Masked Singer kämpften heute Abend nur noch das Krokodil, der Floh, die Flip-Flops und Elgonia um den Sieg. Die versteckten Promis mussten sich mit ihrer Performance vor der Jury beweisen. Neben Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) unterstützte heute auch Jan Delay (47) das Rateteam. Den ersten Platz im Finale sicherten sich die Flip-Flops. Im Gegensatz dazu konnten Elgonia, der Floh und das Krokodil das Publikum vorerst nicht von sich überzeugen und mussten wackeln. Auch nach Runde zwei hat es für Elgonia nicht ausgereicht und sie musste sich demaskieren: Unter der Kostümierung steckte keine Geringere als Nadja Benaissa (42)! Sie performte in Runde eins den emotionalen Song "My Immortal" von Evanescence und in Runde zwei ihren Herzenssong "I Look to You" von Whitney Houston (✝48).

Doch nicht nur Nadja musste heute die Maske fallen lassen. Denn in der diesjährigen Jubiläumsstaffel wird in jeder Liveshow auch das Gesicht hinter dem sogenannten Mysterium enthüllt. Und das direkt nach seinem Auftritt! Jede Woche versteckt sich also ein neuer Promi hinter der Maske. Heute bezauberte Ireen Sheer die Jury mit ihrer Stimme. In der vergangenen Woche sang Vanessa Mai (32) hinter der Kostümierung des Mysteriums den Song "Texas Hold'Em" von Beyoncé (42).

In der vergangenen Woche mussten sich die Zuschauer vom Robodog verabschieden. Hinter dem plüschigen Kostüm steckte Moderatorin Nazan Eckes (47). Im Interview mit Promiflash verriet sie nach ihrem Ausscheiden, was ihre größte Herausforderung bei "The Masked Singer" war: "Das Singen an sich. Als Nicht-Sängerin ist das schon eine riesige Herausforderung und dann noch unter einem dick gepolsterten Fellkostüm." Dennoch habe ihr die Teilnahme an der TV-Show viel Spaß bereitet und sie wolle in Zukunft weiter singen, wie die zweifache Mutter nach der Demaskierung erklärte.

Getty Images Nadja Benaissa

ProSieben/Julia Feldhagen Nazan Eckes bei "The Masked Singer"

