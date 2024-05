Queen Elizabeth wollte keine Bilder mit Harrys Kids machen

Es hätte eine schöne Erinnerung sein können. Prinz Harry (39) lebt mit seiner Familie seit einigen Jahren in Kalifornien. Als er und seine Frau Herzogin Meghan (42) anlässlich des Platinjubiläums im Juni 2022 mit ihren beiden Kindern nach England gereist waren, hatte der Royal einen Wunsch an seine Großmutter, Queen Elizabeth II. (✝96), der ihm verwehrt wurde. "Als das Paar nach der Landung auf dem Flughafen Farnborough direkt zum Schloss Windsor weiterreiste, lehnte sie die Bitte ab, professionelle Fotos mit Archie (4) und Lilibet (2) zu machen", wurde eine Journalistin von OK! zitiert.

Laut Camilla Tominey habe die Queen einen triftigen Grund gehabt. "Mit der Behauptung, sie habe ein blutunterlaufenes Auge, verweigerte sie den Sussexes geschickt die ersehnte Fotogelegenheit", mutmaßte die royale Expertin. Camilla fügte hinzu: "Harry war 'hartnäckig', wie die Anwesenden des Treffens sagten, und er äußerte den Wunsch, irgendwann in der Zukunft einen offiziellen Schnappschuss der beiden Lilibets zusammenzubekommen. Aber daraus wurde natürlich nichts. Sie starb drei Monate später."

Archie und Lilibet sind der ganze Stolz ihrer Eltern. Obwohl die Geschwister in den USA leben, scheint Harry großen Wert daraufzulegen, dass seine Sprösslinge auch seine Familientraditionen kennenlernen. Das diesjährige Osterfest feierte die vierköpfige Familie nicht mit den anderen Mitgliedern des Königshauses, was den 39-Jährigen traurig gestimmt haben soll. "Aber was Harry in diesem Jahr wirklich verärgern wird, ist, dass seine Kinder die Ostereiersuche, die danach stattfindet, verpassen werden", erklärte nämlich ein Insider gegenüber Mirror.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry, 2023

