Ray Dalton (30) feierte 2013 mit dem Song "Can't Hold Us" seinen musikalischen Durchbruch. Aktuell erobert der Sänger die Charts mit seinem Hit "In My Bones", und erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er seinen neuen Song zusammen mit The Voice Kids-Coach Álvaro Soler (30). Doch wie kam Ray überhaupt zur Musik? Er sprach jetzt mit Promiflash über die Anfänge seiner Karriere.

Bevor Ray als Künstler Fuß gefasst hatte, war er Teil des Total Experience Gospelchors in Seattle, mit dem er bereits erste Bühnenerfahrungen sammeln konnte. Gegenüber Promiflash erzählte der 30-Jährige: "Wir haben nicht nur in Kirchen gesungen, sondern auch dreimal für Präsident Obama und einmal für den Dalai Lama – das hat mich dazu inspiriert, Musik zu meinem Leben zu machen." Sein Vater habe ihm zwar von einer Gesangskarriere abgeraten, da es in seinen Augen zu risikoreich sei, doch für Ray sei schon früh klar gewesen, dass er von der Musik leben will.

Später habe er dann angefangen, in seiner Heimatstadt Seattle Refrains für die Songs verschiedener Rapper zu schreiben – so traf er letztendlich auch auf Ryan Lewis (33) und Macklemore (38), mit denen er seinen bis dato größten Hit "Can't Hold Us" aufnahm. Das Lied bescherte ihnen 2014 sogar eine Nominierung für einen Grammy-Award und diente als Sprungbrett für ihre jeweiligen musikalischen Karrieren. "Niemand hätte mich darauf vorbereiten können, was 'Can't Hold Us' für mich getan hat", betonte der Sänger.

Eine Person spielt in Rays Gesangskarriere eine besonders wichtige Rolle: "Ich würde sagen, meine Mama ist meine größte Inspiration." Sie habe ihn immer für seine Stimme gelobt und ihn dazu motiviert, zu singen. Neben seiner Mutter gebe es aber auch mehrere Künstler, zu denen er aufblickt: Dazu zählen unter anderem Céline Dion (53), Amy Winehouse (✝27) und Fleetwood Mac.

Getty Images Ray Dalton und Macklemore bei den MTV Movie Awards 2013

Getty Images Barack Obama bei einem Event in Washington D.C. im Oktober 2016

Getty Images Ryan Lewis und Macklemore, 2016

Instagram / raydaltonmusic Sänger Ray Dalton

